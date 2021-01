După ce a lăudat platforma de vaccinare și și-a programat parinții, Vlad Voiculescu a recunoscut la miezul nopții că lucrurile nu au mers cum trebuie: Am evaluat parțial greșit / Mai e mult de muncă

Ministrul Sănătății a fost aspru criticat pe Facebook, după ce a anunțat că platforma pentru programările online funcționează bine și că el a reușit să își programeze părinții. Ulterior, după ce s-a confruntat cu o serie de comentarii negative pe rețelele sociale, ministrul Sănătății a revenit cu un mesaj la miezul nopții în care a admis că mai e mult de muncă, iar el s-a grăbit cu afirmațiile sale.

„Se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil. Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook, ca un update la postarea în care a lăudat platforma online de programare pentru vaccinarea anti-COVID.

Platforma pentru înscrierea la vaccinare s-a confruntat cu probleme de funcționare vineri

Reamintim că vineri, platforma de programări pentru vaccinarea anti-COVID a căzut la scurt timp ce s-a dat oficial startul înscrierilor pentru persoanele din cea de-a doua etapă a campaniei. La puțin timăp după ora 15.00 serverul a căzut, iar în timpul zilei au existat mai multe momente în care platforma a funcționat cu defectuos, fiind dificil pentru mai multe persoane să se programeze la imunizarea împotriva noului coronavirus.

Totuși, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, lăuda platforma online și anunța public că el și-a programat deja părinții pentru imunizare.

„Tocmai mi-am programat părinții pentru vaccinare. Platforma a funcționat bine. E intuitivă. Vor mai fi disfuncționalități? Probabil că da. Nu voi veni niciodată în fața voastră să vă spun că totul este perfect atunci când nu este. STS lucrează încontinuu pentru a rezolva probleme și pentru a îmbunătăți platforma.

Repet ce am zis în ultimele zile, și anume că nu avem doze de vaccinuri la discreție. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Părinții și bunicii noștri dar și cei care suferă de boli cronice trebuie să aibă prioritate!

În ceea ce privește organizarea: sunt unele DSP-uri care s-au organizat foarte bine - au organizat centre de vaccinare, au organizat echipele mobile. Un exemplu: Bihorul - are deja 6 centre pe 7 fluxuri - s-au menținut centrele din spitale și s-au înființat puncte noi. Mai mult, au 4 echipe mobile cu medici militari și medici din spitale. Omul sfințește locul!", a scris inițial Vlad Voiculescu pe Facebook.

