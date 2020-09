Vor face pușcărie unii dintre cei implicați în actuala administrație PSD a Capitalei? Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat pentru B1 TV că, după ce își va începe mandatul de Primar General, va scoate la lumină afacerile de corupție ale actualei administrații PSD - Firea, dar și marile dosare de retrocedări.

Dan a insistat că noua administrație, sub conducerea sa, va fi una transparentă și apropiată de bucureșteni.

Întrebat de moderatorul B1 TV Răzvan Zamfir dacă se va face pușcărie în rândul celor care au făcut parte din administrația PSD - Firea, Nicușor Dan a răspuns răzând: „Aș paria pe asta!”.

