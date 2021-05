Vor fi eliminate anumite facilități fiscale? Alexandru Nazare: Nota-concept prezentată de Cîțu la Bruxelles prevede limitarea treptată a scutirilor excesive / Ce se întâmplă cu facilitățile în sectorul construcțiilor (VIDEO)

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat vineri, pentru B1 TV, că în nota-concept prezentată de premierul Florin Cîțu la Bruxelles, în timpul negocierilor pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este prevăzută eliminarea treptată a „scutirilor excesive”. Întrebat dacă ar trebui eliminate facilitățile fiscale în sectorul construcțiilor, Nazare a spus că în nota-concept „deja această frază e și indică o intenție”, dar „modul cum se va face, cuantumul, anul sau posibilitatea sunt lucruri care vor rezulta din negocierile” purtate de premier cu reprezentanții Comisiei Europene.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Săptămâna financiară”, moderată de jurnalistul Dan Bucura pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.