Plenul reunit al Parlamentului a respins miercuri calendarul prin care moțiunea de cenzură trebuie să fie supusă la vot în această sâmbătă, fapt care l-a făcut pe președintele Camerei Deputaților să afirme că PSD a pierdut majoritatea.

Această decizie a fost luată cu 194 de voturi împotriva calendarului propus de conducerea PSD, 181 pentru, o abținere și trei parlamentari care au fost prezenți dar nu au votat.

Conform raportului privind votul din plen, postat de către Claudiu Năsui pe Facebook, se poate observa că trei deputați PSD și un senator au votat împotriva calendarului. De asemenea, alți trei senatori PSD au fost prezenți dar nu și-au exprimat opțiunea.

Printre aceștia se află și Paul Stănescu care a declarat că a comis o greșeală în momentul în care a votat dintr-o neînțelegere.

"Din greşeală am votat prezent şi trebuia pentru", a afirmat Stănescu, conform Agerpres.

"Nu mi-am dat seama. Am votat 'prezent' şi atât. Nu am votat 'pentru'. Din greşeală. Am votat 'prezent' şi trebuia să votăm 'pentru': eu, Radu Preda, liderul de grup, şi Viorel Arcaş", a precizat Stănescu.

Opoziția a făcut însă front comun și s-a opus chichiței găsite de către PSD pentru a pune bețe în roate șanselor de dărâmare a Guvernului. Singura notă discordantă o face un parlament din grupul reunit al Pro România și ALDE din Camera Deputaților, deputata Corina Bogaciu, în rest absolut toți parlamentarii find împotriva calendarului.