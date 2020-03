Ședința de plen pentru votul privind învestitura guvernului Cîțu va avea loc pe 12 martie, nu pe data de 9, afirmă surse politice. Motivul este acela că, atât PNL, cât și PSD, vor să aștepte decizia Curții Constituționale legată de sesizarea făcută de Avocatul Poporului, pe tema Ordonanței de Urgență privind anticipatele.

Concret, actul normativ contestat de Renate Weber a redus termenul pentru stabilirea calendaristică a alegerilor anticipate de la 90 de zile din momentul dizolvării Parlamentului, la 50 de zile, astfel încât scrutinul să poată fi organizat cel târziu în luna iunie. Practic, dacă OUG va fi declarată neconstituțională de către CCR, reducerea numărului de zile va fi anulată, iar nu ar putea avea loc mai devreme de sfârșitul lunii iulie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.