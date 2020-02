Audierile miniștrilor propuși pentru formarea noului cabinet condus de Ludovic Orban vor avea loc în 17, 18, 19 februarie, iar votul de învestitură e programat pentru 24 februarie, ora 16:00, au decis birourile permanente reunite ale Parlamentului, unde PSD încă deține o majoritate de 13 din cele 25 de voturi.

„E un calendar în care, evident, se respectă regulamentul, adică termenul maxim de 15 zile dintre momentul în care premierul desemnat prezintă lista guvernului și programul de guvernare și momentul învestirii, dar este un calendar lent care, sigur, arată o tendință de tergiversare din partea Parlamentului, a birourilor permanente reunite dominate de PSD. În ce privește, miniștrii vor fi pregătiți, se vor prezenta la audieri. De asemenea, ne vom prezenta pe data de 24, cu obiectivul declarat de a provoca alegerile anticipate, de a da puterea cetățenilor, să aleagă un nou Parlament, mai corect, mai cinstit, mai reprezentativ și care să fie o piatră de temelie pentru un program de modernizare a României”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă este posibil ca alegerile locale și cele generale anticipate pot fi organizate simultan, Ludovic Orban a răspuns: „Obiectivul nostru este să asigurăm derularea procedurilor care să permită organizarea de alegeri anticipate. Îndeplinirea condițiilor constituționale, astfel încât președintele să poată dizolva acest parlament de tristă amintire. Analizăm această posibilitate (n.r. - organizarea simultană) din punct de vedere constituțional”.

Premierul desemnat a precizat că negocierile cu celelalte partide parlamentare vor continua, astfel încât planul pentru declanșarea alegerilor anticipate să genereze suficientă susținere parlamentară.

„Continuăm discuțiile cu partenerii noștri, care au fost alături de noi în ultimii trei ani de opoziție și care sunt alături de noi în acțiunea guvernamentală”, a adăugat Orban.

Întrebat dacă e de părere că va exista cvorumul necesar pentru derularea ședinței de plen din 24 februarie, Ludovic Orban a răspuns: „Vom face tot ce depinde de noi”.

