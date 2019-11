EXCLUSIV ONLINE // Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că primele plicuri cu votul românilor care au ales să își exprime opțiunea electorală prin corespondență au sosit. Este vorba despre 17.000 de voturi, din cele 41.000 pentru care s-a făcut cerere. Pe 6 noiembrie va începe scanarea plicurilor, iar cetățenii care nu au trimis plicul la timp vor fi anunțați prin mail să se prezinte la secțiile de votare din străinătate pentru că votul lor nu a fost luat în considerare.

”Nu sunt mulțumit de votul prin corespondență, am spus de foarte multe ori, credeam că votul prin corespondență va fi un succes, a fost un eșec, indiferent de cât de mult am informat noi cetățenii, indiferent de cît de multe deplasări am făcut acolo în străinătate, 41.000 de cereri nu sunt muțumitoare, la acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător, eu cred că dacă s-ar fi introdus sau s-ar introduce pentru țară și în străinătate cetățenii ar fi mai implicați să voteze prin corespondență” a declarat Constantin Mitulețu Buică, președintele AEP.

Cât despre faptul că acestă posibilitate de vot este nouă și poate românii din străinătate nu au avut încredere că datele lor vor fi protejate, președintele AEP spune că timpul nu a fost suficient pentru o informare corectă.

”Au fost informații publice cu privire la astfel de situații de panică de a te feri de impozitare, de a te feri de... fiind perioada foarte scurtă nici nu aveai cum să îi explici unui cetățean că este mai eficient să se ducă la secția de votare sau mai eficient să voteze prin corespondență. În momentul în care a apărut brusc această solicitare, deși solicitarea a venit din exterior, vot prin corespondență, mai multe secții de votare, nu știm în acest moment dacă pot fi așezate aceste lucruri, inclusiv după 3 zile de votare și așa mai departe”, a mai precizat președintele AEP.

Este pentru prima dată când românii din diaspora au posibilitatea de a vota prin corespondență și mulți dintre ei s-au plâns că plicurile au ajuns greu sau deteriorate.