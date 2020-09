Vrancea: PSD cere verificarea voturilor nule pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean. PNL şi USR PLUS solicită şi verificarea celor pentru consilierii judeţeni

PSD Vrancea cere Biroului Electoral Judeţean ca voturile declarate nule pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean să fie verificate, iar PNL şi USR PLUS cer verificarea voturilor nule înregistrate pentru alegerea consilierilor judeţeni, după ce, în județ au fost înregistrate 10.000 de voturi nule, acelaşi număr ca în 2016.

Verificarea voturilor nule pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean, solicitată de PSD

Câştigătorul mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, a declarat, luni, că PSD a cerut verificarea buletinelor nule pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean.

”Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile în ceea ce priveşte conducerea Consiliului Judeţean Vrancea, cum de altfel a câştigat alegerile din mai multe localităţi din judeţul Vrancea. Datele din punctul nostru de vedere nu sunt finalizate, nici la biroul de circumscripţie nu s-au finalizat, având în vedere solicitarea PSD de reverificare a voturilor nule pentru candidatul la CJ Vrancea. Am decis să cerem şi noi şi pentru Consiliul Judeţean. Nu vă ascundem că şi în 2016 a fost acelaşi număr de votanţi şi acelaşi număr de voturi nule”, a transmis Cătălin Toma.

El a mai afirmat că primul lucru pe care îl va face după prelurea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean este să ceară un audit, scrie news.ro.

”Vom avea foarte multe lucruri de făcut. Insist ca în primele zile când vom prelua această funcţie să facem şi un audit pentru că această instituţie are în desfăşurare proiecte care au avut de suferit sau suferă în ce priveşte execuţia bugetară. Nu vreau să plec la drum cu tot felul de băgat sub preş”, a menționat acesta.

Marian Oprișan a pierdut funcția de președinte al CJ Vrancea, după 20 de ani

Amintim că Marian Oprișan, unul dintre ultimii "baroni" ai PSD de pe vremea când Adrian Năstase era premier, și președinte al Consiliului Județean de 20 de ani, și-a pierdut funcția, în fața oponentului PNL, Cătălin Toma.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii au opținut la aceste alegeri locale cea mai importantă victorie din ultimii 30 de ani, dând exemplul situației de la Vrancea.

„Eu am tot spus că PNL va avea o victorie categorică, că va fi cea mai importantă victorie a PNL din ultimii 30 de ani. A fost o bună strategie. De la 7 președinți de CJ-uri am ajuns la peste 20, iar de la 1100 de primari se pare că depășim 1500.

După 24 de ani, Marian Oprișan e scos de PNL afară din Consiliul Județean. De asemenea am câștigat județul Constanța și ne batem pe municipiu. Vergil Chițac e pe primul loc, dar așteptăm numărătoarea. Am câștigat Iașul, orașul și județul. Am câștigat Bacăul, care de 30 de ani era la PSD", a decarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Cu toate acestea, Marian Oprișan a postat luni un mesaj pe Facebook în care susține că pentru el lupta va continua.

Ion Ștefan: Marian Oprișan este istorie. El nu va mai reveni niciodată, dar niciodată în poziția de președinte al CJ Vrancea

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a vorbit despre lupta organizației PNL Vrancea pentru îndepărtarea lui Marian Oprișan din funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea – la alegerile locale din 2020.

„Oamenii erau disperați că nu mai scapă de Marian Oprișan, erau neîncrezători că noi, echipa PNL Vrancea, vom reuși să îl îndepărtăm pe Marian Oprișan din acest scaun, unde s-a instalat acum 20 de ani. În această poziție de președinte al Consiliului Județean, el a creat în județul Vrancea o caracatiță administrativă de temut. Așa cum spuneați și dumneavoastră, antreprenorii, investitorii, angajații din instituțiile statului, cu toții aveau teamă de baron. Acum, pe data de 27 septembrie 2020, vrâncenii s-au vindecat de corupția caracatiței. Au reușit prin acest vot să se elibereze și să schimbe soarta acestui județ. Prin acest vot vom deschide județul Vrancea pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru creșterea nivelului de trai. Marian Oprișan este istorie, el nu va mai reveni niciodată, dar niciodată în poziția de președinte al Consiliului Județean”, a declarat el.