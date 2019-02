Zegrean mizează pe Kovesi la Parchetul European: Are cunoștințe și are calități. Acum că vine în cea mai înaltă funcție îi deranjează foarte tare pe unii români (VIDEO)

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat pentru B1 TV că Laura Codruța Kovesi este tot mai aproape să ocupe funcția de procuror-șef european.

„Este o victorie care are bătaie lungă. Probabil va veni victorioasă acasă. Curtea Constituțională nu poate fi arătata cu degetul în cazul demiterii ei. Ea s-a declarat într-un caz de conflict între instituții. Curtea a gresit că a dat solutia de demitere.

Faptul că doamna Kovesi are cunoștințe și are calități nici nu mai trebuie dovedit. Poate unii dintre români au ceva de ascuns și de aia se tem așa mult. Unii sunt invidioși, nu neaparat fricoși. Acum că vine în cea mai înaltă funcție îi deranjează foarte tare pe unii români. Sau să fim noi și nu ea”, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean în direct la postul de televiziune B1TV.

