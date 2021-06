Camera Deputaților organiează marți, cu ocazia Zilei Copilului, Ziua Porţilor deschise la Palatul Parlamentului. Evenimentul se desfășoară între orele 10.00 și 16.00, interval în care cei mici vor putea vizita gratuit mai multe săli ale clădirii.

Cu ocazia acestui eveniment, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat că Parlamentul este o instituție fundamentală și este important ca cei mici să cunoască unde se iau decizii:

“E o instituție importantă a statului șe e important ca și copiii să vadă practic unde se iau decizii, unde se fac legi și până la urmă cum se iau aceste decizii care le afectează și lor viața”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a evitat să le spună jurnaliștilor despre năzbâtiile pe care le-a făcut când era copil:

“Îmi ia mult timp să vă povestesc câte năzbâtii am făcut. Acum trebuie să dăm un exemplu către copii, să fie cuminți, să respecte regulile”.

Sălile care pot fi vizitate sunt cele în care se desfășoară activitatea parlamentară, respectiv „I.I.C. Brătianu”, „Take Ionescu”, „Unirii”, „Al.I. Cuza”, „I.G. Duca”, „Mihai Viteazul”, Cabinetul președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, sala de plen, Galeria presei, Galeria de onoare, „Nicolae Iorga” și “Nicolae Bălcescu”. De asemenea, Camera Deputaților va amenaja pe peluza de la intrarea principală 6 terenuri de badminton pentru copii, se mai arată în comunicatul de presă al instituției.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.