A cumpărat un sac de cartofi de la supermarket. Când a ajuns acasă, soţul ei l-a desfăcut, dar, imediat, a început să ţipe: "Ia copiii şi fugi cât mai departe!"

O femeie a cumpărat un sac de cartofi de la supermarket. L-a cărat acasă cu maşina, apoi l-a dus cu greu până la lift. A urcat până la etajul 7, de acolo a ajutat-o soţul ei să-l ducă în casă.

A deschis sacul şi a "îngheţat" pe loc

Apoi, francezul, pentru că această întâmplare a avut loc în Hexagon, a desfăcut sacul, întrucât dorea să gătească nişte cartofi prăjiţi. Dar când a privit mai bine înăuntru, a "îngheţat" pe loc. A ţipat la soţie şi la copii să iasă cât mai repede din casă şi să fugă departe. Se pare că acel sac nu conţinea doar cartofi, ci şi o grenadă. În amestec cu restul mărfii şi de aceeaşi culoare, producătorul şi distribuitorul n-au observat acel proiectil, cules probabil de pe câmpul pe care au fost cultivaţi cartofii. Cu mare grijă, a dus grenada jos, în spatele blocului, apoi a alertat autoritățile. Din fericire, tot incidentul s-a sfârșit cu bine, iar autoritățile competente au ridicat explozibilul în siguranță.

Ce au descoperit geniştii?

Reprezentanţii autorităţilor au afirmat că e vorba de o grenadă rămasă neexplodată din Al Doilea Război Mondial. "Am identificat o grenadă germană care probabil se folosea în Primul Război Mondial. Am ales să o detonăm pentru că nu a explodat în momentul în care a fost aruncată, astfel că trebuia să o detonăm cât mai repede", au spus geniştii. Evident, cartofii erau de import.