Imagini zilei vin de la Ciolpani, judeţul Ilfov. O şoferiţă de 77 de ani a intrat cu maşina într-un supermarket, în timp ce încerca să parcheze. Femeia a ajuns cu maşina până la casele de marcat, informează B1 TV. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă magazinul a fost făcut praf.

În timp ce parca, şoferiţa în vârstă de 77 de ani a încurcat pedala de accelerație cu cea de frână și a intrat cu mașina într-un magazin din apropierea Drumului Naţional 1, București-Ploiești.

”N-ar mai trebui să conducă toată lumea. De la o anumită vârstă nu mai au aceleași reflexe ca tinerii. Dacă se întâmpla să dea peste cineva?”, a declarat un tânăr, martor la incident.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele produse de șoferița neatentă sunt importante.

Femeia de 77 de ani a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a ieşit negativ.

Angajaţii supermarketului au pus în loc de geamuri niste bucăţi de placaj, iar magazinul a fost închis.

