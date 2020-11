Adrian Streinu-Cercel: Pe primul loc la comorbidități, în România, nu este diabetul, ci sunt bolile cardiovasculare

Medicul Adrian Streinu-Cercel a comentat, vineri, în timpul emisiunii "Se întâmplă acum" de pe B1 TV, un studiu apărut în presa internațională, care afirmă că diabetul dublează riscul de deces în cazul infectării cu COVID-19. Profesorul a explicat că, într-adevăr, diabetul este un factor de risc important, însă, în România, cei mai multi pacienți COVID, care au decedat, sufereau de boli cardiovasculare.

"Diabetul este un factor de risc. Prima întrebare pe care o punem când avem un astfel de pacienți infectați cu SARS-COV-2, este dacă are diabet. A doua miscare este să vedem cat este glicemia ca sa știm cum putem să abordam acești pacienți, pentru că majoritatea necesită administrarea unui medicament corticosteroid care asociază creșterea glicemiei. Se știe că diabetul este o boală care afectează foarte mult această planetă, că atunci când comportamentul față de viață și stilul de viață nu este adecvat și exista și un teren, acest diabet poate să apară, nu sunt date suplinitoare.

În urma analizei pe care a făcut-o INSP-ul, pe primul loc la comorbidități în România, nu este diabetul, ci sunt bolile cardiovasculare, ca factori de risc. Diabetul este unul dintre factorii de risc cunoscuți, dar din păcate, pacienții noștri, cei care sau prăpădit, în general, s-au prăpădit din cauza bolilor cardiovasculare. Lumea trebuie să înțeleagă ca dacă nu ne păzim noi pe noi înșine și ne lovește SARS-COV-2, atunci avem un risc potential sa facem o formă severă și să trebuiască să fim asistați su ventilați mecanic și de acolo nu se mai știe, pentru că fiecare reacționează după propria sa figură", a explicat Adrian Streinu-Cercel.

