Alin Goga, pacientul 37, internat o lună la Spitalul Victor Babeș: ,,Teoria conspirației este fără susținere, pentru niște oameni inocenți și creduli''

Alin Goga, pacientul cu numărul 37 infectat cu coronavirus, își sărbătorește astăzi ziua de naștere, alături de familie. Alin a declarat că infecția cu coronavirus a fost cea mai mare încercare a vieții sale.

,,Am stat 31 de zile în spital. Înainte să fiu internat cântăream 117 kg, iar când am ieșit din spital, aveam 88. Pentru mine a fost cea mai mare încercare pe care mi-a dat-o Dumnezeu până acum. Le mulțumesc medicilor care mi-au salvat viața. Am primit cadouri foarte frumoase din partea familiei. Cele mai importante sunt familia și sănătatea'', a declarat Alin Goga.

,,Teoria conspirației este fără susținere, este pentru niște oameni inocenți și creduli. Eu sper ca nimeni să nu treacă prin ceea ce am trecut eu. Eu am trecut prin această experiență pentru că eram obez.'', mai spune acesta.

Goga a fost internat în data de 10 martie la Spitalul Victor Babeș din Capitală, după ce singur s-a prezentat la unitatea medicală cu simptome de infectare cu coronavirus. Din punct de vedere medical, cele două săptămâni petrecute la ATI i-au schimbat viața. Acesta spune că este cu totul alt om, că apreciază altfel lucrurile și se raportează altfel la oameni.

