Aglomerație pe DN 1, în a doua zi a anului 2021. Ce rute ocolitoare pot folosi românii pentru a evita cozile de pe Valea Prahovei (VIDOE)

Este aglomerație în cea de-a doua zi a anului pe Drumul Național 1, în special în zona stațiunilor montane, dar și pe segmentul de drum dintre Breaza și Comarnic. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să își planifice traseul din timp și să conducă prudent.

„Sunt în continuare valori intense de trafic pe Drumul Național 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană pe sensul către Brașov, între localitățile Breaza și Comarnic, dar și între stațiunile Bușteni și Predeal, pe ambele sensuri. Aglomerat este și in Sinaia, la intersecția DN 71 cu DN1 precum și intersecția DN 73A dinspre Pârâul Rece spre DN 1.

Pe DN 67 C, în județul Gorj, din cauza numărului foarte mare de autovehicule s-a format coloană pe sensul de urcare către Rânca.

Vă reamintesc că circulația rutieră este închisă pe toată perioada sezonului rece, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 7C, Transfăgărășan, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, dar și pe DN 67 C, pe Transalpina.

Pe DN 1 la Săcele, dar și pe DN 73, la Râșnov au fost instituite puncte de informare cu privire la rutele alternative:

Pentru DN 1 Brașov – Ploiești – București, se poate circula pe:

DN 73: Râșnov – Câmpulung – Pitești

DN 71: Sinaia – Târgoviște – București”, a anunțat Ramona Tudor, Centrul Infotrafic al Poliției Române.

