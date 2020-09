Andrei Caramitru a fost amendat de CNCD pentru mesajele în care critica BOR şi religia ortodoxă

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, a fost amendat cu suma de 5.000 de lei de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru mesajele publicate pe Facebook în data de 14 aprilie, prin care critica în termeni duri Biserica Ortodoxă Română şi religia ortodoxă, pe care o consideră “o sectă demonică”.

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, că Andrei Caramitru trebuie să plătească o amendă contravențională de 5.000 de lei, după ce a scris pe contul său de socializare că Biserica Ortodoxă Română este „o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă”.

Acțiunea lui Caramitru reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

”Eu de azi mă dezic oficial de Organizaţia BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, suntun om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizaţie criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Şi ortodoxia ca rit creştin a devenit un coşmar rusofon criminal. Care ne ţine în afara civilizaţiei. Şi nu are NICI o legătură cu Biblia şi cu credinţa. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Aşa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine îşi face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Şi nu voi mai interacţiona vreodată cu vreun angajat al acestei organzaţii. Punct”, este mesajul luat de CNCD.

Ca urmare, Andrei Caramitru a fost sancţionat cu amendă contravenţionată de 5.000 de lei.

„S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 5.000 lei domnului Andrei Caramitru. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi)”, au transmis reprezetanții CNCD.

În acest caz, CNCD s-a autosesizat şi s-a primit şi o plângere.

“Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia”.