Aproape jumătate din cadrele didactice din Prahova intenționează să se vaccineze anti-COVID

În Prahova, 3.236 de cadre didactice și-au exprimat dorința de a se imuniza împotriva COVID-19, dintr-un total de 6.706, fiind aproape jumătate din totalul de la nivel județean, informează Agerpres.

Profesorii și personalul didactic auxiliar din județul Prahova și-au exprimat intenția de a se vaccina împotriva infecției cu noul coronavirus. Potrivit purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Aurel Graur, un număr de 3.236 de cadre didactice, dintr-un total de 6.706 doresc să se imunizeze. În ceea ce privșete personalul didactic auxiliar, 417 persoane, dintr-un total de 772 de angajați și-au exprimat intenția de a se vaccina anti-COVID.

12 ianuarie, ziua în care începe cea de-a doua etapă a campaniei naționale

În data de 12 ianuarie va începe cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare, dedicată persoanelor din categoriile de risc, cu vârste de peste 65 de ani, cei care suferă de boli cronice și lucrătorii din sectorul esențial.

Tot în etapa a doua a campaniei de vaccinare intră și persoanele care suferă de boli cronice. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță a anunțat marți, în timpul unei conferințe de presă că „pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie (...) Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call center, individual, pe pagina web, prin direcția de asistență socială sau, la fel, prin intermediul aparținătorilor”.

În categoria persoanelor care suferă de boli croncie ce încadrează, indiferent de vârstă, orice persoană care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).