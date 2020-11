Arsenalul cu care Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic "prăjește" noul coronavirus: gargară, țuică și usturoi

Nu există încă un leac împotriva noului coronavirus, însă acest lucru nu-i împiedică pe români să se lupte cu temutul virus cu ce au prin casă. Recent, Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic le-a împărtășit credincioșilor piteșteni mai multe sfaturi inedite care să-i țină departe de infectarea cu COVID-19.

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului i-a învățat pe credincioși că noul coronavirus "se teme apă fierbinte', motiv pentru care o soluție eficientă ar fi gargara cu apă fierbinte, oțet și sare, care ar "prăji" virusul. Nu în ultimul rând, acesta a menționat, drept remediu și tradiționala frecție cu țuică, întinsă pe tot corpul.

„Faceţi gargară cu oţet. Şi un pic de sare. Nu uitaţi de apa caldă. Covidul ăsta se teme de apă fierbinte. Şi-atunci curăţaţi gâtul cu apă fierbinte şi un pic de oţet şi sare. Nu-i chiar plăcut, dar fuge orice virus de îşi rupe picioarele! Şi-apoi beţişoarele acelea, cum se fac testele, folosiţi-le la fel, cu amestecul acesta şi pe nas. Aşa prăjiţi Covidul! Ţuica, o minunăţie şi ea! Faceţi frecţie cu ţuică! Pe cap, pe spate, pe tot corpul!”, a spus ÎPS Calinic, citat de adevărul.ro.

Usturoiul, eficient atunci când este "aplicat" pe clanțe.

Încă un remediu "sfânt" este și usturoiul, spune înaltul prelat, care ar avea efect chiar este mâncat sau dat pe clanțele ușilor.

„Mănânc mult usturoi. Usturoiul îl tai şi ung clanţele uşilor, acolo unde locuiesc. Păi ştiu eu ce virus poate avea cel care apasă clanţa? Dar mai ales nu o ating cu mâna. Cu un prosop, cu o eşarfă… faceţi la fel! Sau deschideţi uşile cu genunchiul! Sau şi mai bine, desfiinţaţi uşile!”, le-a mai spus ÎPS Calinic enoriașilor.

Cunoscutul părinte Calistrat, un alt adept al leacurilor bătrânești

Înaltpreasfinţitului Calinic nu este primul Părinte care îi sfătuiește pe credincioși să se trateze "după ureche"

Cu ceva timp în urmă, părintele Calistrat îşi sfătuia enoriaşii să se apere de coronavirus prin intermediul leacurilor băbeşti. Acesta le recomanda ca, în fiecare dimineaţă, prânz şi seară, să facă gargară cu apă caldă cu sare și cu "o gură de ţuicuţă". În ciuda acestor remedii, Părintele Calistrat a ajuns în luna august la spital, suspect de COVID-19.

"Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Mănăstirea Vlădiceni. În urma unei răceli severe ce am achiziționat-o și o tusă seacă interminabilă, am plecat de bună voie la Spitalul Universitar din Iași, pentru investigații, cu noul Virus.Nu am dorit să vă contaminați, singur am ales soluția prin atenție, distanță și mască în aglomerație, în rest zvonuri sau povești veți auzi, nu am nimic sunt un om întreg, cerebral, rățional, dornic să va ferească de ispită și să ne întâlnim sănătoși”, a scris preotul pe pagina sa de socializare", le-a transmis el credinioșilor, atunci.

Vă reamintim că este important să țineți cont de sfatul medicului și să nu încercați să vă tratați prin metode "băbești", care pot cauza reacții adverse.