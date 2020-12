Se simte aer de sarbatoare in Bucuresti. In ajun de Mos Nicolae, In Sectorul 4 au fost aprinse luminile de sarbatori. Peste 4 milioane de beculete colorate vor lumina din aceasta seara principarele artere din Tineretului, Berceni sau Aparatorii Patriei.

Astfel, principalele artere de circulație, Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Bulevardele Constantin Brâncoveanu, Tineretului, Alexandru Obregia, Gheorghe Șincai, Calea Văcărești, Metalurgiei, strada Turnu Măgurele au fost împodobite din timp cu perdele și ghirlande luminoase precum și cu zeci de figurine tridimensionale cu motive specifice.

Mai mult, ornamente speciale au fost montate și în intersecțiile mari, în zone precum Big Berceni, Fântâna Florilor, Tineretului -Văcărești, Apărătorii Patriei pentru a completa decorul de sărbătoare. În total, patru milioane de beculețe colorate și peste 5.000 de instalații și decorațiuni luminoase au fost montate, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, pe bulevardele și în intersecțiile din Sectorul 4 al Capitalei, unde vor rămâne aprinse până la începutul lunii ianuarie 2021.

„Am intrat într-o atmosferă de sărbătoare. Ne bucurăm că în această seară vine Moş Nicolae. Sper ca toţi copiii să se bucure de ce se întâmplă în sectorul 4. Am reuşit să împodobim toate bulevardele, avem 4 milioane de beculeţe. (...) Vreau să le urez sărbători fericite, vreau să le urez îmcă de pe acum Crăciun fericit,. iar lumin acestor sărbători să le pătrundă în casă şi în suflet”, a declarat primarul Daniel Băluță, în timpul evenimentului.

Totodată, edilul a ținut să le ureze sărbători fericite tuturor cetățenilor. „Fie ca lumina acestor sărbători să pătrundă în casele și mai ales în sufletele tuturor românilor. Această lună este una specială, cu sărbători care ne aduc aproape de cei dragi, ne întăresc familiile, ne dau speranță și marchează solidaritatea, care acum este mai prezentă ca oricând și care ne poate ajuta să depășim momentele dificile prin care trecem.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, după cum se arată într-un comunicat de presă.

