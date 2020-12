Autoritățile nu vor renunța la amenzi nici în noaptea de Revelion: Nu vom face nici de data aceasta foarte multe excepții

Jandarmeria Română a evidențiat faptul că și în noaptea de Revelion rămân în vigoare măsurile de restricție impuse pentru combaterea noului virus descoperit în China și subliniază că nu se va renunța la amenzi.

Petreceri interzise la intrarea în noul an

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Alexandru Iacob, a reamintit într-o intervenție televizată că petrecerile sunt interzise în contextul pandemiei de coronavirus.

”În fiecare an, în perioada sărbătorilor intensificăm numărul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe lângă pericolele din fiecare an în această perioadă, avem și context pandemic, avem în continuare restricții. Nu ne relaxăm și sfătuim și cetățenii să nu se relaxeze prea mult, pentru că e importantă sănătatea”, a declarat Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.

Așadar, rămâne în vigoare interdicția de deplasare 23.00 – 5.00, cu excepțiile prevăzute de lege.

”Îndemnăm pe toată lumea să respecte regulile”

"Ori de câte ori am constatat o încălcare a legii, nu am fost ezitanți. Pentru sănătatea colectivă, nu vom face nici de această dată foarte multe excepții, pentru că îndemnăm pe toată lumea să respecte regulile. Începem cu exemplul personal. Vedem jandarmi cu masca, mănuși, păstrăm distanța fizică și îndemnăm pe toată lumea să facă la fel", a mai spus Alexandru Iacob, conform Digi24.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă măsurile de prevenție a coronavirusului de Revelion

Amenzile pentru cei care nu poartă mască în spațiile prevăzute de lege, sunt cuprinse între 500 și 2500 de lei. Nerespectarea izolării la domiciliu este sancționată cu amendă de la 2.000 la 10.000 de lei, iar organizarea demonstrațiilor, a mitingurilor, a concertelor, a activităților religioase și evenimentelor sportive, cu o sumă cuprinsă între 3.000 și 15.000 de lei.

Anul trecut, aproximativ 170 de şoferi au rămas fără permisul de conducere în noaptea de Revelion.