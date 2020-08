Avertisment al medicilor infecționiști: Coronavirusul rămâne în corp și după vindecare

Pacienții vindecați de COVID-19 nu scapă de boală. este avertismentul medicilor infecționiști care au explicat că noul coronavirus nu dispare din corp, iar cei care înving noul tip de virus se pot reinfecta.

Astfel, odată instalată infecția se poate reactiva, chiar dacă pacientul va dezvolta forme mai ușoare ale bolii.

„Depinde de la caz la caz, dacă am discuta despre un anumit organism care are anumite comorbidități, atunci ar putea să devină și o stare de agravare. Mă refer, în special, la starea cronică pulmonară și starea cronică cardiacă”, a declarat pentru B1 TV, Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Specialiștii spun că o reinfectare a celor vindecați poate fi posibilă iar reapariția simptomelor semnalează deșteparea virusului din corp.

„Sunt persoane care au apărut pozitive după ce s-au negativat și noi ne-am gândit că nu este vorba despre o reinfecție, adică o pătrundere din nou a virusului în organism, ci este vorba de o redeșteptare a virusului, care rămâne cantonat în anumite zone ale aparatului respirator, de unde în anumite condiții el se redeșteaptă și astfel de exemple mai avem, cum ar fi virusul herpetic. Așa s-ar explica revenirea stării de posibilitate. Posibil să fie contagios. (...) În momentul în care încărcătura virală crește, atunci într-adevăr pacientul devine contagios. Și aici un test pozitiv poate determina o încărcătură virală mai mare și pacientul să poată să fie contagios”, a mai spus medicul.

Oamenii vindecați sunt sfătuiți să respecte cele 14 zile de izolare pentru a preveni o posibilă infectare a celor cu care intră în contact.

