William Henry Gates al III-lea, cunoscut mai ales ca Bill Gates, a criticat testările pentru depistarea noului coronavirus de tip SARS-CoV-2 efectuate în Statele Unite ale Americii, co-fondatorul Microsoft declarând că cele mai multe dintre testele PCR pentru depistarea virusului Covid-19 sunt ”bani aruncați” din cauză că durează prea mult până vin rezultatele, informează CNN.

Într-un interviu acordat CNBC, Bill Gates, care a fost vizat de mai multe teorii ale conspirației, a criticat modalitatea în care Statele Unie îi testeză pe oameni împotriva pandemiei de coronavirus.

Bill Gates este de părere că el consideră că testul este aproape irelevant, având în vedere că pacienții află după cel puțin 48 de ore dacă au fost sau nu infectați.

„Acel test este o risipă. Iar acele acele statistici despre cât de mult testăm, majoritatea dintre ele sunt o risipă”, a declarat Bill Gates, afirmând că este ”o nebunie” faptul că trebuie să plătești pentru rezultate de teste care durează mai mult de trei zile, chiar și o săptămână.

În cele din urmă, fondatorul Microsoft a făcut un apel ca persoanele suspecte de infecția cu Covid-19 au nevoie să primească rezultatele mai repede pentru a putea ”să-și schimbe comportamentul astfel încât să nu mai infecteze alți oameni”.



"Un lucru simplu, în această nebunie, ar fi să nu se deconteze niciun test la care rezultatele vin după mai mult de 24 de ore", a declarat acesta într-un interviu pentru CNBC.

”Nu vom fi mulțumiți până când nu vom ajunge să avem rezultate în 24 de ore”

Este cunoscut faptul că Bill Gates are o avere impresionantă. Până acum, fondatorul Microsoft și soția sa, Melinda Gates au donat prin fundația lor - cea mai mare organizație de caritate privată din lume - sute de milioane de dolari pentru cercetări privind tratamente și vaccinuri anti-Covid-19.



Brent Giroir, secretar adjunct la Departamentul Sănătății din Statele Unite, a fost de acord cu faptul că testarea pentru depistarea infecției cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial trebuie îmbunătățită cât mai repede posibil.

”Nu vom fi mulțumiți până când nu vom ajunge să avem rezultate în 24 de ore. N-am ajuns încă acolo. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ajunge acolo”, a mărturisit Brent Giroir.



Oficialul american a avertizat că aproape jumătate din testarea din America este desfășurată în laboratoare private foarte avansate, media primirii rezultatului fiind de aproximativ 4,27 zile.

Bill Gates și soția lui au presimțit pandemia

Criza epidemică de coronavirus a produs panică în rândul populației, care s-a aprovizionat cu alimente de strictă necesitate, hârtie igienică, băuturi şi alte produse, lăsând rafturile magazinelor goale. De cealaltă parte există cuplul Gates, Bill şi Melinda, care, în urma dezvăluirilor făcute de soţia omului de afaceri, şi-au făcut stocul de mâncare încă de acum câţiva ani. Cei doi și-au umplut cămara imobilului cu produse alimentare, de frica unei eventuale pandemii.

”În urmă cu câţiva ani am vorbit despre acest lucru, ”Ce s-ar întâmpla dacă nu va mai fi apă potabilă? Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar mai găsi suficientă mâncare? Ce vom face? Cum ne vom descurca? Ne-am pregătit şi am cumpărat mâncare pe care am pus-o în cămară, în cazul în care vom avea nevoie, şi acum suntem toţi în aceeaşi situaţie”, a declarat Melinda Gates, potrivit sursei anterior citate.