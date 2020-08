Bani de la Guvern pentru elevii de nota 10. Ce sumă vor primi

Elevii care au luat nota 10 la examenele naționale din sesiunea iunie - iulie 2020 vor fi recompensați de Guvernul României. Absolvenții de gimnaziu vor primi câte 1000 de lei, iar cei de liceu 3.000 de lei, pentru faptul că au reușit sp obțină 10 pe linie.

Peste 1.200 de elevi vor beneficia de stimulentele financiare de la Guvern. Decizia a fost aprobată joie de către Executiv.

„Astfel, 892 de absolvenți de gimnaziu care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) și 315 liceeni cu media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2020 vor beneficia de stimulente financiare, în semn de apreciere a muncii depuse. Dintre cei 315 candidați cu media generală 10 la examenul național de bacalaureat, 8 candidați au susținut testul de maturitate în sistem german.

Potrivit hotărârii adoptate în ședința de Guvern, cuantumul acordat fiecărui elev cu media generală 10 la EN VIII este de 1.000 de lei, în timp ce fiecare absolvent de liceu va primi 3.000 de lei pentru performanța de a finaliza examenul cu '10 pe linie'”, informează Ministerul Educației.

Lista beneficiarilor și procedura de acordare vor fi aprobate printr-un ordin al ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie.

Ludovic Orban: Riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, într-o conferință de presă, că din punctul său de vedere, riscul de infectare la școală este mai mic, deoarece elevii vor fi supravegheați totul timp de cadrele didactice sau personalul auxiliar.

„Cu siguranță există un risc epidemiologic în luna septembrie pentru că va crește numărul de interacțiuni între oameni. Pe de altă parte am să vă spun un lucru în care eu cred personal, dar am și discutat cu specialiștii: riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală, unde elevul este sub supravegherea cadrelor didactice, decât dacă el este lăsat liber.

Mai ales în cazul adolescenților, care interacționează fără niciun fel de regulă și fără niciun fel de supraveghere”, a declarat premierul.