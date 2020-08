Bătrână rămasă fără lucrurile primite, în timp ce era sedată în spital: „S-au bucurat la o rochiță de schimb”

Caz de-a dreptul revoltător într-un spital din România, povestit de un cadru medical din București. Un medic primar Obstetrică-Ginecologie povestește pe Facebook cum o mătușă în vârstă a rămas fără lucrurile primite, în timp ce se afla sedată pe patul de spital. Manuela Predila recunoaște că trăiește o mare de dezamăgire, când a aflat că ruda sa a rămas fără rochia de schimb pe care i-o trimisese.



„Trăiesc o mare dezamăgire. Lucrez în sistemul sanitar de ... multi ani . Face parte din mine . Il apar cu toata fiinta , pentru ca am pus în el toata bună credința, toata dorinta de a ma forma profesional , toata activitatea mea . Țin la oamenii cu care lucrez, ii țin minte pe fiecare inca din primele zile de activitate

Nu prea am avut nevoie de sistemul sanitar ca pacient ... S a intamplat acum recent când o matusa care nu are pe nimeni apropiat a necesitat internare , îngrijire și sedare o perioada . Fiind pandemie nu am putut intra deloc in Spital, am respectat intocmai regulile.

Am urmărit cu telefonul traseul din zona de triaj, după testare, pana la a 3a mutare .

Am trimis pachet mare , bine ambalat , scris , ca toata lumea, de la poarta - cu obiecte de imbracaminte , igiena personala etc

Pe un tel mobil trimis am reușit sa vorbesc personal cu ea doar dupa cateva zile.

Surpriza amara - nu mai are din obiecte de imbrăcăminte , de igiena ... S au bucurat la o rochita de schimb (ce e drept noua, cu eticheta), un deodorant , mâncare, șervețele umede si ... niste banuti mărunți... cat timp o batrana de peste 80 de ani era sedata ...

... Nu știu cine , niciun aparținător nu poate sa între, iar celelalte paciente erau la fel , sedate , ... si nici nu prea aveau unde ascunde ...

Dezamagire si tristețe... Nu am insistat , ii simțeam lacrimile in glas " Ce sa i facem , asa e la spital."

Asa e la spital ???”, a scris Manuela Predila pe pagina sa de Facebook.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos