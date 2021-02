Beatrice Mahler: Forurile internaționale recomandă masca dublă, adică o mască textilă sub care să fie pusă o mască chirurgicală. Criteriul după care trebuie aleasă masca cu supapă (VIDEO)

Odată cu avertizările legate de un posibil val trei al pandemiei, specialiştii vin şi cu o nouă recomndare ca să ne protejăm de noile tulpini virale, care sunt cu mult mai contagioase.

Medicii recomandă alegerea unor măști de protecție de calitate superioară sau putem purtarea a două măști în același timp.

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta a explicat pentru B1 TV ce înseamnă o mască calitativă, dar și care este cel mai eficient mod în care două măști pot fi purtate în același timp.

"Atunci cand ne uităm la o mască de protecție este extrem de importantă calitate materialului din care este alcătuită. Cu cât este o țesătură mai densă, cu atât gradul de filtrare este superior, dar sa nu uitam ca este extrem de important și modul în care fixam masca la nivelul feței, etanșeitatea măștii pe față. În ultima perioadă au apărut dispozitive care reușesc să fixeze mult mai bine masca, nu ins patele urechii, ci în spatele extremității cefalice.

Este bine să ne gândim la o protecție ridicată atunci cand nu pot fi întrunite celelalte condiții de siguranță, cand mergem în locuri aglomerate și distanțarea nu poate fi păstrată, în mijloacele de transport în comun, în situațiile în care riscul de infectare poate să crească", a spus Beatrice Mahler.

Întrebată dacă măștile cu supapa sunt eficiente, specialista a recomandat ca acestea să fie achiziționate numai dacă sunt avizate de U.E.

"În primul rând trebuie să pornim de la conceptul că masca ne protejează întâi pe noi, este importat să ne gândim și la cel din fata noastră, dar masca o purtam ca sa ne protejeze pe noi, de aceea trebuie sa alegem o mască bună și să o fixam pe fata. Când vrem sa vedem ca o mască este avizată la nivel european, sunt site-uri care oferă această informație destul de simplu, iar dacă acestea se găsesc trecute ca și avizate de către Uniunea Europeană, putem să le folosim fără nici un fel de problema.

Ținând cont ca tulpina britanică începe sa circule tot mai mult, iar familiile în care avem informația că este prezenta, numărul de contacți este aproape egal cu numărul de persoane care se infectează, este important sa găsim metode de protecție cat mai eficientă. Sigur, masca dublă, adică o mască textilă, sub care sa fie pusă o mască chirurgicală este o măsură de protecție recomandata tot mai des inclusiv de forurile internaționale", a spus medicul.

