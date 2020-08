Bogdan trăiește de două săptămâni împreună cu familia sa coșmarul COVID. „Certitudinea zilei de mâine nu există”

De două săptămâni, Bogdan trăiește coșmarul COVID-19. Alături de el, familia sa a fost testată și ea pozitiv. Aflat pe patul de spital, fotograful din Vaslui mărturisește experiența pe care o trăiește. Nu vrea să fie compătimit. Încearcă însă să-i facă conștienți pe oameni că pericolul există.

„Sunt in spital, confirmat pozitiv. Nici nu era nevoie sa ma testez, mi-am dat seama dupa simptome: transpiratie abundenta, temperatura, dureri de genunchi si de spate groaznice.

Este doar povestea mea pe care-o trăiesc aproape de 2 saptamani. Cand ajungi in spital, traiesti o alta realitate: cadre medicale echipate "din varful parului pana-n degetele de la picioare". Ii compatimeam: erau transpirati pe fata, pe corp, manusile si cizmulitele erau pline cu transpirație. Se comporta ca și cum as fi copilul lor . Sa le dea Dumnezeu sănătate sa ducă aceasta lupta fata probleme. Totul este strict supravegheat si dezinfectat.

În prima săptămână am avut un tratament destul de dur pt boala, asa am ajuns sa nu mai pot manca aproape nimic zilnic și nici măcar apa sa beau. Stomacul a fost pus la punct. Doctorul spune ca ori e de la boala, ori de la tratament. După ce am terminat cu tratamentul pt boala, au început stările de amețeală pana aproape de leșin, orice încercăm sa mănânc sau sa beau imediat îmi venea sa vărs... Au trecut și aceste stări.. Se apropia ziua de externare, dar a revenit febra, de care nu am reușit sa mai scap, și durerile de picioare și spate . S-a început o investigație mai ampla cu analize și CT pt a se descoperi cauza.

Fiind bolnav și de diabet, pe durata tratamentului s-a început administrare de insulina, ceea ce nu luasem niciodată. Din cauza stresului în loc sa scadă valorile, îmi cresc pe zi ce trece.

Uneori am impresia ca traiesc un cosmar din care urmeaza sa ma trezesc si sa simt ca totul e bine. Certitudinea zilei de maine nu exista.

Sa ne bucuram de prezent !

Am avut noroc de un prieten foarte bun de la Spitalul de urgente Vaslui, care a avut grija de mine, și ii mulțumesc din tot sufletul...

Din păcate prin acest coșmar trece și familia mea, soția și copilașul. Singurul lucru bun a fost ca suntem împreună și ne este mai ușor, decât sa fi fost singur, și îl avem și pe Doamne Doamne aproape de noi, Biserica fiind la 2 pași, e liniștitor ca se aud slujbele...

Asistentele spun ca peste 90% din pacienți sunt din Vaslui și restul din Bârlad... Ceva nu funcționează bine la noi, nu mai exista deloc siguranță.. Spitalul e plin 100 %.

Nu am relatat aceasta experienta pt a atrage atentia sau pt a fi compatimit. Va rog sa nu ma sunați pt ca nu pot răspunde, sunt ținut în perfuzii și monitorizat ceva mai strict acum. E un semnal de alarma ca virusul exista, nu este o simpla răceală, tb sa va protejați ca să ii protejați și pe ceilalți, tratamentul este dureros, chiar si la formele usoare, virusul sufera mutatii si inca sunt foarte multe necunoscute in privinta lui Sars-cov 2.

Protocolul care este acum în vigoare spune ca se face retestare la 8 zile (cam o%șanse sa devii negativ) și dacă ieși negativ pleci acasă la 10 zile și nu mai e nevoie de carantina, iar dacă testul este pozitiv, se sta pana la 14 zile de la începerea simptomelor, și carantina 4 zile.. Se spune ca virusul nu mai este contagios după cele 14 zile de spitalizare și tratament...

Sper sa nu ajungem sa fim priviți ca niște "ciumati" când vom reveni acasă ... Ar trebui ca toată lumea sa fie mai responsabila, sa se protejeze și sa protejeze. Nimeni nu este intangibil”, a scris Bogdan Raba pe pagina sa de Facebook.