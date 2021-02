București, în scenariul galben. Categoriile de elevi care vor reveni fizic în sălile de clasă, odată cu redeschiderea școlilor la data de 8 februarie

Elevii se vor întoarce în bănci în data de 8 februarie, așa cum a anunțat chiar șeful statului, Klaus Ioahhnis, în cursul zilei de ieri. Totuși, acest aspect nu garantează siguranța profesorului în fața virsuului, iar autoritățile susțin că totul este pregătit pentru a evita eventualele focare de COVID-19, din unitățile de învățământ. Școlile urmează să se redeschidă în România după trei scenarii difertie, în funcție de rata de infectare cu SARS-CoV-2.

În Capitală, școlile vor funcționa în scenariul galben, rata de infectare fiind între 1 și 3 la 1.000 de locuitori. Drept urmare, începând de luni, fizic, în băncile din sălile de cur vor reveni:

Decizia a fost luată marți seara, în urma unei ședințe la care au participat, alături de președintele Klaus Iohannis, membrii ai Guvernului, dar și specialiștii din domeniul sănătății, care au stabilit faptul că în localitățile care funcționează în scenariul verde toți ele vii vor merge fizic la școală, iar în localitățile ce se află în scenariul roșu, vor merge la școală doar elevii claselor primare.

Scenariul verde: toți elevii merg la școlă;

Scenariul roșu: doar elevii claselor primare merg fizic la școală.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat marți, pentru B1 TV, că toți elevii vor trebui să poarte măști când revin la școală, iar cei care nu au vor primi de la unitatea de învățământ.

„Există 37 de milioane de măști în școli acum, doar cele achiziționate prin inspectoratele școlare județene, la care se adaugă cele cumpărate de autoritățile locale. Există peste un milion de litri de dezinfectanți în școli. Deci pot continua cu aceste elemente... Elevii vor veni cu măști, dacă nu au, școala le va asigura măști. Vom specifica asta într-un ordin de ministru care să fie simplu, ușor de înțeles și care să fie aplicabil. Dacă băncile în școlile din România, într-o proporție de 90%, sunt de doi elevi în bancă, vor putea sta doi elevi în bancă, dar cu măști obligatoriu”, a declarat Cîmpeanu, pentru B1 TV.

