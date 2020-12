Când se vor putea vaccina românii și care sunt modalitățile de programare. Gheorghiță: Începând cu luna aprilie putem să vorbim de demararea celei de-a treia etape a campaniei

Coordonatoul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghiță, a detaliat cum vor fi amenajate centrele naționale și locale de imunizare a populației și a explicat în ce fel se pot programa românii la vaccin.

Programarea se realizează momentan ărintr-o aplicație și este disponibilă doar pentru persoanele vizate în faza I a campaniei de vaccinare, angajații din sistemul sanitar și social, ulterior când vor începe celelalte două etape de imunizare, ea va fi disponibilă și pentru restul categoriilor. În cazul populației generale, programarea se va mai putea realiza și telefonic sau prin medicul de familie.

„Pot să vă spun că probabil începând cu luna aprilie putem deja să vorbim de demararea celei de-a treia etape a campaniei de vaccinare. Ne dorim o accelerare a procesului de vaccinare, având în vedere contextul epidemiologic actual. La un moment dat probabil că vom merge cu cele trei etape deja suprapuse parțial, este evident că nu vom avea o delimitare clară între cele trei etape. În aprilie putem vorbim în mod real de vaccinarea populației”, a declarat Valeriu Gheorghiță, în platoul B1 TV.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat modul în care fost stabilite centrele de imunizare din țară și cum s-a deschis alegerea localităților pentru înființarea acestora.

„Strategia de vaccinarea este organizată prin centre de vaccinare. Ele permit un număr mare de persoane pe zi, care să fie vaccinate. Vorbin de aproximativ 376 de centre pentru personalul medical și social, după care vorbim de aproximativ 930 de centre pentru etapa a II-a și etapa a III-a de vaccinare, centre care pot să vaccineze, fiecare dintre ele în jur de 200 de persoane pe zi. Numărul de persoane care pot fi vaccinate, pe lună într-un centru de vaccinare se apropie de 5.000 de persoane. Dacă luăm în calcul 900 de centre, dacă vor fi operaționalizate, eu cred că vom avea proape 450.000 de persoane, fără probleme pe lună. ”, a explicat el.

Îl credea cel mai bun bărbat, dar i-a aflat secretul teribil: 'O făcea chiar când eram gravidă!'

Medicul Valeriu Gheorghiță a explicat cum este stocat vaccinul la nivel național, dar și cum se vor putea imuniza persoanele care nu locuiesc în apropierea orașelor mari.

„Aceste centre de vaccinare sunt constituite și înființate în localitățile în care densitatea populației este cea mai mare. Am ales ca nivel referință numărul de persoane peste 65 de ani, care depășește 1.500 de persoane. În acele localități în care avem peste 1.500 de persoane, cu vârsta de peste 65 de ani am înființat unul sau mai multe centre de vaccinare. Dacă într-o localitate avem câteva zeci, sute de persoane, în acele localități, vom asigura procesul prin centre mobile de vaccinare. Prin programare se vor deplasa acolo echipe de vaccinare.

Amenajarea acestor centre de vaccinare revine în sarcina autorităților locale. S-a înființat nucleul de coordonare la nivel județean, care se desprinde din Comitetul Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției, care are responsabili din idverse instituții. (...) Vorbim de amenajarea din fondurile autorităților locale”, a precizat medicul Valeriu Gheorghiță, miercuri seara.

„S-a creat platforma de programre, care în momdentul de față este activă doar pentru persoanele din etapa I de vaccinare, lucrătorii din sistemul medical și social. În etapa a II-a, adresată personalului la risc, persoanelor la risc și personalului care deservește activități esențiale, continuă această etapă de programare în această platformă unică.

În cea de-a treia etapă, se va face prin programarea fiecărei persoane. Zilnic există un număr de locuri libere în fiecare centru de vaccinare și fiecare se va programa. (...) Persoanele fizice se pot prgrama fie individual, electronic, se face un cont simplu de utilizator, prin call center (telefonic), prin medicul de familie, prin cadrul Direcțiilor de Asistență Socială din cadrul Consiliilor Locale sau în cazul personaleor care nu reușesc prin aceste metode, un membru al familiei poate să își programeze până la maxim 10 persoane”, a explicat Valeriu Gheorghiță, în cadrul emisiunii „Dosar de politician” pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.