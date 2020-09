EXCLUSIV // Cât îi costă pe părinți începerea noului an școlar. Prețul aproximativ al rechizitelor pentru o familie cu doi copii

Începutul noului an școlar este întotdeauna un motive de cheltuială pentru părinți, chiar dacă fiecare dintre ei se bucură de evoluția copilului lui. Momentele în care minorii cresc și trec dintr-o clasă în alta sunt cu siguranța clipe de mândrie pentru părinți. Însă, ca să fie pregătiți cei mici atunci când ajung în băcile din clase, părinții scot bani din buzunar pentru rechizite, iar după caz uniformă, trening, încălțăminte și haine noi de școală.

Adunate, prețurile rechizitelor nu dau o sumă colosală, alături însă de manualele școlare, de îmbrăcăminte, încălțăminte și uniforma, plus maștile de protecție de care elevii vor avea nevoie în acest an, valoare crește. Mai mult decât atât, pentru părinții care au mai mult de un copil, cumpărăturile pe care le fac înainte de noul an școlar sunt mai costisitoare, luând în calcul cantitatea și faptul că ei trebuie să cumpere materialele necesare pentru mai mult de o persoană.

Prețul rechizitelor pentru elevii din ciclul primar

În cazul elevilor ce participă în ciclul primar, prețul pe care familiile îl plătesc pentru rechizite este mai mic, comparativ cu părinții ai căror minori merg la gimnaziu.

Pentru un elev în clasa a IV-a părinții cumpărăr rechizite de aproximativ 210 lei. În acest preț intră și ghiozdanul pentru noul an școlar, dar și un penar neechipat. Pe lângă acestea sunt achiziționate caitele dictanto, pentru Limba și Literatura Română, dar și alte materii la care sunt necesatre și caitele de matematiă, prețul celor două ajungând la aproximativ 3.5 lei, fiecare.

Pe lângă acestea, pe listă mai sunt în general trecute un bloc de desen, caietul pentru educație muzicală și geografie, al căror preț este de aproximativ 1.5 lei și 3.43 lei.

De pe lista de cumpărături nu lipsesc nici creioanele colorate, cariocile, acuarele, stiloul și guma de șters alături de ascuțitoare, al căror preț total poate ajunge până la 66.47 lei, în funcție mai ales de brand-ul și prețul stiloului sau al acuarelelor.

În cazul unei familii cu doi copii, amândoi în ciclul primar, părinții ar trebui să scoată din buzunar aproximativ 420 de lei, pentru a-i oferi rechizitele necesare fiecăruia dintre ei.

Cât costă rechizitele pentru elevii de gimnaziu

În cazul elevilor din clasa a VIII-a prețul rechizitelor crește. Pe de-o parte, în gimnaziu elevii au nevoie de mai multe caiete, pentru a acoperi și restul materiilor precum: fizică, chimie, educație civică, cele două sau chiar trei limbi străine, etc.

Pe de altă parte, mulți dintre elevii din ciclul primar încep să folosească caiete studențești în clasele a V-a până în a VIII – a, iar prețul acestora în magazin este și el mai mare.

În cazul unei familii cu un elev în clasa a VIII-a, prețul pentru rechizite ajunge până la 264 de lei. Pentru un caiet A4 dictando, părinții ar fi nevoiți să scoată din buzunar 5.9 lei, iar pentru unul de matematică aproximativ 6.1 lei. De amintit este însă faptul că elevii au nevoie de mai multe caiete, pentru fiecare materia în parte, iar după caz două pentru o materie.

O familie copii la gimnaziu va cheltui aproximativ 528 de lei. Preț căruia i se adaugă, așa cum se întâmplă și în cazul elevilor din ciclul primar, costul unei posibile uniforme, trening și încălțări sau hainele noi pentru școală.

Familiile care au doi copii, în clase diferite

În cazul în care o familie are un elev în ciclul primar și unul la gimnaziu, prețul pentru rechizite va ajunge până la aproximativ 474 de lei.

Costurilor pentru rechizite și hainele noi pentru școală, în contextul pandemiei li se adaugă măștile, al căror preț variază în momentul de față, dar și dezinfectantul pentru mâini.