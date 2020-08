Caz şocant în Baia Mare: O profesoară de numai 25 de ani a murit la câteva zile după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Întreaga sa familie s-a îmbolnăvit, dar nimeni nu știe cum s-a infectat (VIDEO)

O profesoară de numai 25 de ani, din Baia Mare, a murit la câteva zile după ce s-a infectat cu COVID-19. Colegii sunt devastați de moartea tinerei, mai ales că nimeni nu știe cum s-a contaminat aceasta cu SARS-CoV-2.

Profesoară de Biologie, Timea Eniko Daraban a fost internată pe data de 15 august la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. Nici acum nu este clar cum s-a infectat tânăra cu noul coronavirus. Cert este că întreaga s-a familie este contaminată. Mama, tatăl, fratele și soțul profesoarei au fost și ei diagnosticați cu COVID-19, potrivit tvr.ro.

După spitalizare, starea tinerei s-a agravat, astfel că aceasta a fost trasferată la terapie intensivă.

Atunci, mama ei a făcut apel la cei care au fost declarați vindecați să doneze plasmă pentrua o salva pe Timea. Zeci de persoane care au trecut de infecția cu coronavirus au răspuns apelului disperat al femeii, astfel că Timea a primit de două ori tratamentul cu plasmă. Zadarnic însă, pentru că pe 24 august a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvată.

Colegii și elevii sunt șocați de moartea tinerei profesoare.

”Era profesor debuntant. Anul trecut a început activitatea, a avut o relație extraordinară cu copiii. Am văzut mesajele copiilor și m-au devastat. Anul ăsta a luat definitivatul, a luat titularizarea, deci a fost un profesor și dedicat, și cu har, și foarte bine pregătit”, a declarat Mihai Pop, directorul liceului la care preda Timea.

Veşti de ULTIMĂ ORĂ despre CRIN ANTONESCU. Fostul lider PNL 'DAT DISPĂRUT'. ADEVĂRUL a ieşit la suprafaţă

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.