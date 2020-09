Ce se întâmplă cu tabletele pentru noul an școlar, promise de Guvern. Monica Anisie: „Începem livrarea". Care sunt primele județe vizate

238 de școli se încadrează în scenariul roșu, potrivit căruia, cursurile se vor desfășura online. Numărul ar putea crește în săptămânile următoare, în contextul în care specialiștii se așteaptă la din ce în ce mai multe infectări cu SARS-COV-2. Nevoia de tablete este evidentă, motiv pentru care Monica Anisie, ministrul Educației, a oferit noi precizări pe marginea acestui subiect.

Primele 82.000 de tablete vor ajunge în curând la elevi, a anunțat Monica Anisie, pentru B1 TV.

„Școlile, în acest moment, multe dintre ele au tot ce le trebuie pentru școala online. Aici, autoritățile publice locale sunt cele care ar fi trebuit să se organizeze în toată această perioadă, dar și Ministerul Educației a făcut eforturi pentru a asigura în unitățile de învățământ echipamente pentru a se desfășura școala online. Știm bine că Ministerul Educației a alocat bani pentru achiziționarea de 250.000 de tablete. S-a încheiat deja un contract cu un operator economic. Deja s-a semnat contractul și începe livarea. Vorbim despre 82.000 de tablete care vor ajunge în București, Ilfov, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Argeș, Călărași, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

Cererile se centralizează la nivelul fiecărei unități de învățământ. Și ele pot accesa, în parteneriat cu inspectoratele școlare și în parteneriat cu autoritatea publică locală", a declarat Monica Anisie.

De asemenea, vor mai fi livrate alte 170.000 de tablete, a anunțat ministrul.

„Achiziția a fost derulată de către ONAC. După semnarea contractului, deja operatorul economic trebuie să facă livrarea în conformitate cu prevederile din contractul încheiat. Cu celelalte (n.r. - 200.000) deja suntem în procedură simplificată, deja achiziția a fost demarată de ONAC pentru a urgenta ajungerea acestor tablete pe băncile copiilor", a declarat Anisie pentru B1 TV.

Pe lângă cele 280.000 de tablete anunțate, Guvernul are în vedere achiziționarea de alte 500.000.De acum e mai SIMPLU să CÂŞTIGI la LOTO 6 din 49! SCHIMBAREA aşteptată de TOȚI ROMÂNII tocmai a fost făcută

„În afară de acest program, mai avem și achiziție de laptopuri, prin proiectul ROSE, pentru 1.164 de licee. În același timp, Guvernul a alocat fonduri pentru achiziționarea a peste 500.000 de tablete", a declarat ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.