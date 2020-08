CORONAVIRUS | Directorul unui colegiu din Buzău, despre experiența la ATI: Se duc lupte puternice în aceste secţii

Camelia Voicu , directorul Colegiului ”Mihai Eminescu” din Buzău, a povestit, pe pagina sa de Facebook, despre experiența trăită în secția de Terapie Intensivă, în care a ajuns după ce a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus. Aceasta a spus că la ATI ”se duc lupte puternice”.

Aceasta a spus că a stat timp de două săptămâni, în secția ATI a spitalului județean Buzău, după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2.

Camelia Voicu a declarat că în atitudinea cadrelor medicale nu există teama că s-ar putea îmbolnăvi și, mai mult, acestea sunt atente la nevoile pacientului.

Directorul Colegiului ”Mihai Eminescu” din Buzău consideră că la secțiile de Terapie Intensivă se duc lupte puternice.

Mesajul integral al Cameliei Voicu

"Ma gandesc ca sunt bine acasa, dupa batalia cu COVID dusa timp de doua saptamani,in sectia ATI a spitalului judetean Buzau.Au fost alaturi medici, asistenti medicali, infirmiere care cu un rar devotament pentru meserie si pacient au tratat cu atentie orice urma a bataliei.Marele Inger Alb-dr.Ionita Victor, a condus cu multa luciditate, competenta si profesionalism orice demers realizat, totul fiind pus in actiune de ingerii albi sau galbeni de asistenti medicali rapizi, precisi, siguri de orice manevra.Nu exista in atitudinea lor teama ca s-ar putea imbolnavi, ba chiar au si facut-o unii dintre ei, urmand a fi tratati apoi ca pacienti in alte sectii. Blanzi, empatici, atenti la nevoile pacientului, stiau sa mobilizeze resursele vitale pentru a obliga pacientul sa traiasca cand el nu -si regasea necesarul de oxigen.Se duc lupte puternice in aceste sectii, se lucreaza ordonat cu rost la treaba, lupte despre care nu vorbeste nimeni, ba inca se mai si inventeaza teorii.

Le raman profund recunoscatoare tuturor si sper sa-i intalnesc pe acesti salvatori in tinute normale la temperaturi normale,nu in combinezoane sufocante,, in viata reala , sa ne zambim si sa ne bucuram de recunostinta”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis, în raportul zilnic, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 1.145 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 13.353 de teste efectuate în același interval, la care se adaugă 615 teste prelucrate anterior.

De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 41 de pacienți cu COVID-19 au decedat de sâmbătă până duminică. În acest moment, la ATI sunt internate 458 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus și aflate în stare gravă.

De la începutul epidemie și până în prezent, în România, au fost înregistrate 61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 30.119 pacienți au fost declarați vindecați și 6.371 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Bilanțul total al deceselor, la nivelul întregii țări, a ajuns la 2.700. Astfel, în intervalul 8 august, ora 10.00 – 9 august, ora 10.00, au decedat 30 bărbați și 11 femei.

Totodată, în acest moment, în unitățile medicale de profil sunt internați 7.640 de pacienți diagnosticați cu COVID-19.

Bucureștiul este în continuare lider în topul zonelor cu cele mai multe infectări cu noul coronavirus. Argeșul și Prahova rămân și ele pe podium.