CORONAVIRUS | Medicul Andreea Moldovan, despre discursul anti-mască al lui Cristi Puiu: ”Și mai dureroase sunt aplauzele primite”

Cristi Puiu a declarat, recent, că este "inuman" ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând masca de protecţie pe faţă. În acest context, Andreea Moldovan, director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, a spus că opinia regizorului „doare tare de tot”, dar că și mai dureroase sunt aplauzele primite de acesta la TIFF.

Andreea Moldovan: ”Și mai dureroase sunt aplauzele primite”

Medicul a afirmat sâmbătă la Digi24 că „doare tare de tot” opinia regizorului Cristi Puiu despre purtarea măștii de protecție.

Această consideră că "este trist, pentru că Cristi Puiu este un lider de opinie, iar festivalul clar are un nivel înalt de calitate. Este trist să aud așa ceva și poate sunt și mai dureroase acele aplauze auzite”.

”Pentru noi este datorie, pentru alții e dureros că gândesc așa și transmit astfel de mesaje. Doare tare de tot. Din respect pentru cei bolnavi, din respect pentru cei care au murit, cred că ar trebui să încercăm să limităm răspândirea acestui virus, pentru că depinde doar de noi. Alte mijloace, momentan, cu siguranță, nu avem la îndemână. Mă doare foarte mult și ne doare mult ca și personal medical astfel de atitudini", a precizat Andreea Moldovan.

Cristi Puiu: ”Să staţi cu masca pe faţă la un film de 200 de minute este inuman”

Reamintim că regizorul Cristi Puiu a declarat vineri seara, în discursul de dinaintea proiecției fimului său "Malmkrog", la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), că deși respectă toate regulile de protecție sanitară și distanțare, consideră că este „inuman" ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând mască.

"Am muncit foarte mult la acest film, fără mască. Am avut noroc. Uitaţi, stau, păstrez distanţarea socială, toate normele sunt aici. (...) N-am apucat să corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste. (...) Stau, distanţare socială iar de mâine, am înţeles, la Cluj se poartă mască în aer liber. Ok, îmi pare rău pentru dumneavoastră, este un film de 200 de minute. Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman. Şi eu vă rog să plecaţi atunci când aţi simţit că trebuie să ieşiţi, că nu mai suportaţi, să plecaţi, vă rog foarte mult”, a declarat regizorul.

Mai mult, regizorul a criticat abordarea autorităților în contextul pandemiei de coronavirus, precizând că tonul acestora este „inacceptabil”.

Cristi Puiu, precizări după discursul controversat de la TIFF: Nu am refuzat să port mască

Ulterior, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Cristi Puiu a făcut precizări cu privire la discursul pe care l-a susținut vineri seară. Cineastul a explicat că nu a refuzat să poarte masca de protecție, ci a cerut să poată face prezentarea fimului fără mască în condițiile în care exista o distanță considerabilă între el și spectatori.

”Nu am refuzat să port mască. Discuția era legată de prezentarea filmului, intram cu mască în spațiul ăla, respectam regulile, ajungeam în fața ecranului și am întrebat dacă se poate să prezint filmul fără mască și mi s-a spus că nu. Nu doar eu am prezentat filmul fără mască, au prezentat filmul fără mască și alții și s-a putut în cazul lor. (...)

Port mască în absolut orice fel de spațiu închis, păstrez distanțarea socială, mă spăl pe mâini și nu pentru că mi-a spus-o domnul Raed Arafat, ci pentru că așa am învățat de la mama, în cei șapte ani de acasă. Povestea cu masca ține de respect față de mine însumi și respect față de semenii mei. Este foarte simplu”, a explicat Cristi Puiu.