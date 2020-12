CORONAVIRUS | Povestea unei familii de români care s-a mutat în Zanzibar din cauza măsurilor de restricție

O familie de români a hotărât să părăsească meleagurile natale şi să se stabilească în Zanzibar, Tanzania, ca un răspuns original la măsurile de resctriționare adoptate de autorităţile române în contextul pandemiei de Covid-19.

O familie din Iași s-a mutat în Zanzibar din cauza pandemiei de coronavirus

În urmă cu două luni, Aneta Jechiu a decis împreună cu soţul ei să îşi retragă cei trei copii din sistemul public de învăţământ şi să îi educe în sistem homeschooling. Ulterior, după ce au pus la punct ultimele detalii cu privire la modul în care vor administra de la distanţă micile afaceri din ţară, cei doi soți au plecat împreună cu cei trei copii în călătoria vieţii lor.

Zanzibar este o insulă asemănătoare unui paradis, astfel că întreaga familie s-a adaptat uşor traiului de acolo.

”Sincer, simt că trăiesc o poveste. Este un mod de viaţă la care nici nu îndrăzneam să visez acum câţiva ani. Era ceva mult peste capacităţile mele şi puterea noastră financiară. Dar fricile dispar doar prin acţiuni. Am început cu înşiratul pe foaie a cheltuielilor şi calcularea bugetului. Pentru ce mâncăm aici, în România trebuia să cheltuim o avere…”, a afirmat Aneta Jechiu, conform Ziarului de Iași.

”E mai ieftin aici de trăit”

Din luna octombrie, de când au ajuns în Zanzibar, trăiesc ca în poveşti. Se bucură de plaje fabuloase, apă de un albastru superb, climă tropicală, dar și preţuri foarte bune.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

“Planul nostru era să închiriem acolo, în insulă, o casă pe termen lung. Dar, într-un final, am primit o ofertă foarte bună de la un hotel. Şi am rămas aici. În zilele noastre, atât de multe lucruri îţi pot aduce venituri online ca să nu mai depinzi geografic de serviciu încât, dacă vrea cineva cu adevărat, sigur reuşeşte. Se pot face cursuri online, şi văd un mare viitor în acest segment, indiferent de nişă, în toate specializările de social media marketing, IT, şi lista poate continua”, a mai spus femeia.

Decizia de a pleca în Zanzibar a fost una spontană, ca de altfel toate deciziile importante pe care Aneta le-a luat în familia lor.

„Eram conştientă că urmează un al doilea val de restricţii în toată România. Era încă septembrie când am decis că nu voi trimite copiii la şcoală cu măşti, şi că homeschooling este cea mai bună variantă pentru copiii mei în acest moment. De la decizia de a trece copiii în homeschooling şi până la ideea de a pleca în Zanzibar a durat fix 5 minute. Este o ţară unde nu se fac teste Covid, nu se poartă măşti şi nu există distanţarea socială. Ori, acesta pentru mine este mediul ideal în care să se dezvolte copiii. Pe 9 octombrie eram deja toţi în avion”, a adăugat Aneta.