Cozi uriașe pe Aeroportul Henri Coandă. Românii au luat cu asalt ultimele zboruri dinspre Marea Britanie

A fost haos pe Aeroportul Henri Condă, luni seară, în ultimele ore în care românii s-au mai putut întoarce din Marea Britanie. La ora 19:00, toate zborurile către și dinspre această destinație au fost suspendate pentru cel puțin 14 zile.

După aflarea veștii că nu se vor mai putea întoarce acasă înaninte de intrarea în 2021, românii au luat cu asalt ultimele curse aeriene spre România. Companiile i-au ajutat și au suplimentat zborurile. Pe aeroportul din Otopeni au aterizat 9 avioane, iar cei care au venit cu ele au aflat că vor fi nevoiți să stea în izolare la domiciliu pentru următoarele două săptămâni.

La intrarea în țară s-au format cozi uriașe, cu mii de pasageri care s-au înghesuit, în ciuda restricțiilor impuse din cauza pandemie. Peste 2,500 de români au intrat în România în doar două ore sub supravegherea angajaţilor DSP. Pasagerii au aşteptat la cozi uriașe pentru a completa formularele de intrare în ţară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.