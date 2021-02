Creștere semnificativă a prețurilor în luna ianuarie. Alimentele s-au scumpit mai mult față de lunile anterioare (VIDEO)

Prețurile au înregistrat o creștere semnificativă în luna ianuarie a anului în curs. Din cauza scumpirii energiei, inflația lunară a crescut cu 1,3%, echivalentul a jumătate din creșterea prețurilor în întreg anul trecut.

Creșterea media a prețurilor a fost, în ianuarie, față de decembrie, de +1,3%, dar cel mai mult s-au scumpit energia electrică (+18%), transportul aerian (+6,5%) și combustibilii (+1,9%).

Deși au avut un pas de creștere mai mic, și alimentele s-au scumpit mai mult decât în lunile anterioare - legumele cu 2,2%, pâinea cu 0,6%, iar uleiul cu 2,6%.

Prețul cărnii a avut o creștere moderată (+0,2%) având în vedere și consumul moderat de după sărbători. Inflația ultimelor 12 luni urcă astfel la aproape 3%.

De asemenea, se evidenţiază creşteri de preţuri la produsele de morărit 5,2%, la făină cu 7%, fasole 17%, fructe proaspete 5%, ulei 10%, brânzeturi 5%, tutun şi ţigări 7%.

Banca Naţională a României estimează o inflaţie de 2% la sfârşitul primului trimestru din acest an, de 2,2% la finalul trimestrului II şi de 2,4% la sfârşitul trimestrului III. La finalul anului se estimează o inflaţie de 2,5%.

De asemenea, preţurile de referinţă ale permiselor pentru carbon din Uniunea Europeană au depăşit, joi, pentru prima oară, 40 de euro tona, expunând poluatorii la cele mai ridicate preţuri din istoria de 16 ani a pieţei carbonului.

