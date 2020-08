EXCLUSIV // Sute de mii de pacienți din România au rămas de câteva luni fără unul dintre medicamentele esențiale. Euthyrox, un medicament vital pentru 500 de mii de pacienți români cu afecțiuni tiroidiene, lipsește de la începutul anului din farmaciile din România. Despre această criză Ministerul Sănătății nu are nicio poziție oficială și arată cu degetul către Agenția Națională a Medicamentului. Mai mult, potrivit reprezentanților pacienților, instituția ar fi încercat să găsească țapi ispășitori chiar în rândul persoanelor care caută astăzi disperate medicamentul în farmacii, precizând că de vină sunt pacienții care și-au făcut stocuri.

Despre această criză a vorbit pentru B1.RO Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

“De la sfârșitul anului trecut am început să primesc mesaje de la pacienți că nu prea se mai găsește Euthyrox, situație care s-a acutizat la începutul anului. Dacă la început pacienții se plângeau că găsesc foarte greu medicamentul și trebuie să umble mult, până la urmă îl găseau. Deja la începutul lui ianuarie-februarie nu se mai găsea deloc. Am făcut memorii către Ministerul Sănătății și către Agenția Națională a Medicamentului în luna februarie iar ulterior nu s-a întâmplat nimic”, a precizat Rozalina Lăpădatu.

Aceasta a subliniat faptul că în ciuda nenumăratelor sesizări făcute către Minister nu a fost primită nicio explicație concretă despre această criză. Ministerul chiar ar fi încercat să dea vina pe pacienți:

“Nu am primit niciun răspuns concret în care să ni se spună de ce nu se găsește Euthyrox. Am rugat și pacienții să trimită sesizări către Agenția Națională a Medicamentului, au început și pacienții să trimită. Răspunsurile au fost tot timpul de tipul: au mai intrat în țară atâtea mii de cutii. Așteptam cu toții cu nerăbdare să vină cutiile cu medicamente și să se regleze situația. Nu s-a reglat situația. Am trăit așa de la lună la lună.

Până la urmă, la insistențele noastre, ale pacienților, Ministerul ne-a comunicat că din vina noastră nu se găsește medicamentul pentru că unii și-ar fi făcut la începutul crizei stouri de medicamente și ar fi cumpărat zeci de cutii. Ceea ce nu este adevărat. Dacă au fost câteva persoane nu a fost o situație majoritară care să ducă la o criză. Dacă ar fi fost așa, deja după două-trei luni situația ar fi trebuit să se regleze. Din păcate situația nu s-a reglat”, a declarat Rozalina Lăpădatu.

Potrivit acesteia, medicamentul este de negăsit doar în România, în condițiile în care mulți pacienți reușesc să aducă Euthyrox din alte state:

“Pacienții în continuare nu găsesc Euthyrox și nu avem niciun răspuns oficial. Ministerul a spus că s-a declanșat două anchete și așteptăm rezultatele care nu mai vin.

Nu știm care este situația. Ni se spune că vine, că se aduce din ce în ce mai mult. Nu înțelegem de ce a explodat această nevoie. Pacienții primesc în continuare medicația pentru 25 de zile. Farmaciile primesc doar câteva cutii, de ordinul 2-3 cutii, o dată sau de două ori pe lună. Este o criză doar în România. În restul Europei se găsește Euthyrox. Am prieteni care au adus din Grecia, în Bulgaria sau Ungaria oamenii își cumpără în continuare".

Contactați de B1.RO, reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că această criză este gestionată de către Agenția Națională a Medicamentului. Aceasta din urmă nu a oferit deocamdată un punct de vedere despre situația creată.