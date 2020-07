Cum afectează noul coronavirus organismul copiilor

Pe măsură ce unitățile de învățământ se pregătesc să se redeschidă, experții au în vedere dacă tinerii se protejează sau nu împotriva noului virus de tip SARS-CoV-2 și cât de ușor pot copiii să răspândească adulților boala pulmonară sau chiar vârstnicilor care sunt foarte vulnerabili în fața infecției cu malaria respiratorie.

Copiii suferă în moduri diferite față de adulți

La scurt timp de la debutul crizei pandemice de coronavirus, copiii au fost scăpați în mare parte de cele mai grave efecte ale COVID-19 asupra sănătății. Același virus SARS-CoV-2 capabil să ucidă o persoană în vârstă de 50 de ani ar putea lăsa un copil de patru ani neatins.

„Copiii suferă în moduri diferite față de adulți”, a declarat Megan Tschudy, un medic pediatru la Facultatea de Medicină a Universității John Hopkins, conform National Geographic.

Oamenii de știință nu înțeleg cu adevărat de ce mai multe tipuri de coronavirusuri, incluzând COVID-19 și SARS sau MERS, au niveluri diferite de severitate pe grupe de vârstă, potrivit Rachel Graham, un epidemiolog la Universitatea Chapel Hill a Carolinei de Nord.

Epidemiologul Graham este de părere că nivelul de înțelegere asupra motivelor pentru care acest virus pare să îi ferească pe cei mici nu a avansat în mod fundamental de la debutul crizei epidemice și, chiar dacă creșterea masivă a numărului de testări demonstrează faptul că tot mai mulți copii se infectează cu noul coronavirus decât se credea anterior, în momentul de față încă este neclar cât de ușor pot răspândi aceștia virusul Covid-19.

În cadrul discuțiile intense referitoare la redeschiderea şcolilor, o întrebare-cheie a fost dacă şi cât de mult pot transmite copiii coronavirusul. Ei bine, studiul desfășurat la Centrul sud-coreean pentru Controlul şi Prevenirea Epidemiilor are răspunsul: Copiii mai mici de zece ani transmit coronavirusul cu o frecvenţă mai redusă decât adulţii, dar riscul nu este zero. În schimb, copiii cu vârste între zece şi 19 ani pot transmite coronavirusul cel puţin la fel de mult ca adulţii, relatează Hotnews.ro.

Studiu: Copiii cu vârste de peste 10 ani pot transmite coronavirusul la fel ca adulţii

Un studiu realizat de către Centrul pentru Combaterea și Prevenire Bolilor din Coreea de Sud și publicat săptămâna trecută a arătă că tinerii cu vârsta între 10 și 19 ani ar putea transmite coronavirusul la fel de eficient ca adulții.

Studiul, care a implicat circa 65.000 de persoane sugerează faptul că redeschiderea unităților de învățământ va aduce după sine o explozie a numărului de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul virus SARS-CoV-2 și chiar mai multe focare de infecții.

”Studiul nostru are unele limitări. În primul rând, numărul cazurilor de infectare poate a fost subestimat, dat fiind că poate nu au fost identificaţi bolnavii asimptomatici. În plus, cazurile detectate ar fi putut fi contagiate prin expuneri în afara locuinţei”, subliniază cercetătorii sud-coreeni.



Conform specialiștilor în domeniu, un număr mic de copii care sunt testați pozitiv cu COVID-19 dezvoltă o afecțiune inflamatorie multisistemică similară cu sindromul Kawasaki care le poate pune în pericol viața, însă este neclar dacă boala pulmonară declanșată de Covid-19 are și alte consecințe pe termen lung.

Concluziile sugerează că, în cazul redeschiderii şcolilor, comunităţile se vor confruta cu focare de infecţie la copiii de toate vârstele, avertizează unii experţi.

”Mă tem că există acest sentiment că pur si simplu copiii nu se vor infecta sau nu se vor infecta la fel ca adulţii şi că, prin urmare, ar fi o categorie aparte. Va fi contagiere. Trebuie să acceptăm acest lucru şi să îl includem în planurile noastre”, a subliniat Michael Osterholm, expert la Universitatea din Minnesota.

Unele studii din Europa şi Asia au sugerat că probabilitatea infectării copiilor este mai redusă. În pofida acestui lucru, multe dintre aceste studii au fost de amploare redusă şi nu au avut o metodologie corectă, susține dr. Ashish Jha, directorul Institutului de Sănătate Globală al Universităţii Harvard.