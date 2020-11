Cum poţi să obţii 150 lei de la Kaufland, doar dacă lipeşti un sticker

Kaufland, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de retail dn România, a venit cu o promoţie-surpriză pentru clienţii săi.

Reprezentanţii supermarketului oferă vouchere în valoare de 150 de lei pentru cumpărărtorii care îşi lipesc stickere speciale cu Kaufland pe maşinile lor. Kaufland a pornit ca parte a aniversarii a 15 ani de existenta in Romania o promotie speciala prin care le ofera clientilor din toata tara in mod gratuit cate un voucher in valoare de 150 de LEI daca isi lipesc un sticker special pe masinile lor.

Care este regulamentul concursului?

1. Obține stickerul aniversar de la casa de marcat din magazinul tău Kaufland. 2. Lipește stickerul pe mașina ta și fă-i o poză în parcarea Kaufland. 3. Încarcă poza și completează formularul de mai jos. 4. Afli de la Kiss FM dacă ai câştigat. Concursul se desfăşoară în perioada 16 septembrie 2020 – 10 noiembrie 2020, în 9 etape.

Câte vouchere de acest fel există?

Kaufland a pus la bataie 5000 de vouchere pentru clientii din toata tara, iar pana acum foarte multi dintre romani s-au inscris pentru a castiga un tichet care sa le permita sa-si faca cumparaturile mai ieftin in magazinele lanţului, conform idevice.ro. Cei de la Kaufland au intrat intr-un parteneriat si cu Kiss FM pentru a anunta castigatorii voucherelor, zilnic fiind anunţaţi câteva zeci dintre ei.