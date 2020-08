Cum poţi să primeşti bani gratuit de la Kaufland

Kaufland România vine cu o promoţie surprinzătoare pentru clienţii săi obişnuiţi. Compania oferă chiar şi bani. Nu cash, ci sub formă de vouchere. În continuare, poţi afla cum intri în posesia unei sume care să te ajute la coşul tău de cumpărături.

Kaufland oferă 1500 de vouchere a câte 150 lei

Kaufland are o nou veste foarte buna pentru clientii din toata Romania, iar asta pentru ca are o noua gratuitate pe care o ofera pentru clientii sai din tara in momentul de fata. Cei de la Kaufland au anuntat ca ofera nu mai putin de 1500 de vouchere in mod gratuit pentru clientii din Romania, fiecare dintre ele avand valoarea de 150 de LEI, si poate fi folosit pentru cumparaturi in oricare dintre magazinele din tara ale lantului de hypermarket-uri, informează idevice.ro.

Ce trebuie să faci, concret, pentru a obţine un astfel de voucher?

Fă-ți Kaufland Card Digital. Dacă ai doar Kaufland Card fizic, adaugă-l în aplicația Kaufland! Strânge minimum 100 de puncte bonus în Kaufland Card Digital și intri automat în marea extragere. Mai multe puncte bonus, mai multe șanse de câștig. Poți câștiga unul dintre cele 1.500 de vouchere digitale de cumpărături, în valoare de 150 de lei fiecare.