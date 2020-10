Dan Bittman, despre aglomerația de la metrou în contextul pandemiei de Covid-19: ”Ar fi trebuit să fim toţi morţi până acum”

Vizibil deranjat de numeroasele mesaje primite prin sistemul Ro Alert, celebrul solist vocal al formației Holograf, Dan Bittman, şi-a chemat prietenii la terasă pe 20 octombrie, fiind ulterior surprins într-un mall amplasat în zona de nord a Capitalei.

”Eu continui să-mi duc viaţa normal, respectând regulile, însă mi se par absurde”

Iată cum sună mesajul postat de artist pe pagina sa de Facebook în ziua de 20 octombrie.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport şi alertele astea penibile şi mincinoase pe telefon! Când ieşim băieţi şi fete?!”, a scris artistul pe contul său de Facebook.

Câteva ore mai târziu, curajosul artist a fost văzut la o terasă din Pipera, alături de o prietenă, de fotoreporterii Click.

Contactat telefonic de jurnaliști cu privire la imaginile surprinse, Bittman a lămurit întreaga situație.Veste de ULTIMĂ ORĂ despre Corina Chiriac. S-a întâmplat chiar AZI

„Da, am ieşit. Am purtat mască până sus la terasă şi a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viaţa normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a mărturisit Dan Bittman, conform Adevărul.ro.

„Când văd aglomeraţia la metrou, când am văzut astă vară aglomeraţia de pe plajă... ar fi trebuit să fim toţi morţi până acum”

Reamintim faptul că în plină explozie a crizei pandemice de Covid-19, trenurile de la Metrorex au circulat zile în șir cu mare dificultate, din diferite motive. Artistul a abordat și această problemă cu care locuitorii din București se confruntă frecvent. De asemenea, solistul trupei ”Holograf” a vorbit și despre aglomerația de la malul mării din timpul verii.

„Când văd aglomeraţia la metrou, când am văzut astă vară aglomeraţia de pe plajă, cu oameni fără mască şi fără distanţare... ar fi trebuit să fim toţi morţi până acum. Dacă oamenii ar sta puţin să judece cifrele, s-ar lămuri” a mai spus artistul, evidențiând faptul că provine dintr-o familie de medici şi consideră că ce se întâmplă acum este mai mult politică.

Mai mult decât atât, artistul suține că pe el criza sanitară nu l-a învățat nimic nou.

”Eu de mic am fost învăţat să mă spăl pe mâini, să am nişte reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învăţat nimic nou. Doar pun mască, acum, şi respect legea. Însă rămân la propriile convingeri” a spus în încheiere Dan Bittman.

Dan Bittman: „Nu sunt coronasceptic”

Contactat de B1 TV, Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a declarat că el nu este coronasceptic, crede în existența coronavirusului și-și face griji mai ales pentru copiii săi, dar nu crede că SARS-CoV-2 este atât de periculos pe cât s-a spus.

„Nu sunt coronasceptic. Cred în coronavirus, dar cred și în oameni deștepți, cred în lideri adevărați, în măsuri adevărate, nu în frică, nu în groază băgată în populație și în oameni care nu gândesc nici de aici până în geam. În calitatea mea de părinte de trei băieți sunt foarte îngrijorat de ce se întâmplă, dar viața de nouă luni de zile ne-a demonstrat că virusul nu e atât de letal pe cât ni s-a spus în prima parte, că măsurile, aici în România, au fost luate în batjocură, că în timp ce mie mi se spunea să stau acasă, domnul președinte și domnul prim-ministru făceau cel mai grav desant aerian văzut de mine vreodată, cu sute de mii de români plecați la muncă în Germania. Atunci e normal să nu mai cred în condițiile acestor oameni și să spun că trebuie să vină altcineva să dreagă situația”, a declarat Dan Bittman, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.