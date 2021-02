Daniel Bodnar vorbește despre noaptea accidentului. Ce îl face să creadă că a fost victima unei mâini criminale

Daniel Bodnar, aflat pe un pat de spital de aproape o lună, în urma unui grav accident rutier, suspectează că cineva l-a vrut mort. Activistul de mediu spune că încă primește mesaje de amenințare și chiar a cerut expertiza tehnică a mașinii.

"Amenințările la adresa mea și a familiei continuă. În toată perioada după accident au fost foarte multe mesaje de amenințare, pe care le-am redirecționat la poliție. Și astăzi socrul meu a fost amenințat prin SMS de cineva din Putna și nu se mai poate continua așa. Avem suficientă durere. Eu am început să mă simt mai bine psihic și mă voi interesa de accident de acum", și-a început Bodnar mesajul.

Bărbatul a postat un nou mesaj pe pagina de Facebook, în care și-a expus teoria conform căreia în mașină ar fi fost plasate prafuri care să inducă somnul pasagerilor sau ar fi fost defectată intenționat, astfel încât să se producă o tragedie.

"Am și eu dreptul să-mi pun semne de întrebare, analizele la sânge nu-mi vin, tot drumul spre casă eram somnoroși deși era o distanță scurtă.

Oare ce se întâmplă? Nu știu ce a fost, eu am fost inconștient după accident și până acum nu am avut puterea să mă gândesc și la cauzele accidentului șoferului. Ne-a interesat să găsim soluții pentru recuperarea sănătății mele, iar domnul ministru m-a sunat când eram în spital la Iași și mi-a spus că știe de situație și se va face ancheta, dar lui Dani șoferul i s-a spus că dosarul va continua când eu ies din spital, dar până atunci toate probele dispar...

Așa se întâmplă și cu anchetele din păduri, strâng probe când nu se mai pot strânge și nu se găsesc infractorii. Cred că trebuia atunci verificată mașina, unii spun că poate au pus pastile sau praf pentru somn pe unde intră aerul în mașină, alții spun că s-a umblat la direcție. Nu am verificat eu mașina, dar la câte probleme am avut cu mafia lemnului poliția trebuia să-și pună semne de întrebare și să facă expertize, dar ei erau interesați dacă eu am băut alcool deși eram PASAGER în mașină.

Tind să cred că nu a fost un simplu accident... Și eu și Dani nu adormeam așa ușor în mașină niciodată. Eram obișnuiți cu drumurile lungi", a mai scris activistul.

Accidentul rutier în care a fost implicat Daniel Bodnar

Daniel Bodnar a fost implicat într-un grav accident rutier , pe 20 ianuarie, în jur de ora 2.20, pe raza comunei Sucevița. El era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului BMW pe care îl conducea, mașina lovind violent un podeț și poarta unei case.

După carambol, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean Suceava, stabil, dar în stare gravă. Șoferul a scăpat cu răni mai ușoare, însă Bodnar a suferit leziuni grave. Medicii au constat că a suferit o fractura de coloană lombară, cu paraplegie (paralizie completă a ambelor picioare) și o fractură complexă la un picior.

Bărbatul a fost operat de trei ori într-o clinică din Germania, iar acum se află într-o clinică de recuperare.