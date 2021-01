Daniel David, rectorul UBB: Teoriile conspirației sunt bine răspândite, nu trebuie să ne mire că avem un procent destul de mare de oameni care nu au intenția de vaccinare

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca a explicat luni seară, într-o intervenție pe B1 TV, de ce numărul de profesori care nu și-au exprimat intenția de a se vaccina rămâne mare, dar și de ce există o reticență în rândul populației generale.

Rectorul a spus că din cauza unor diverse probleme, mulți dintre profesori nu au ajuns încă să se înscrie la vaccinare.

"Peste unii este un șoc să afle că 50% dintre profesorii din preuniversitar ar avea intenția să se vaccineze. Eu cred că procentul este un pic mai mare. În categoria celor nu și-au exprimat intenția de a se vaccina intră 3 subcategorii: una care se referă la profesorii indeciși, a doua: a celor care sunt deciși să nu se vaccineze din diverse motive și a treia: multi oameni nu au putut fi contactați, iar cei care au fost contactați nu s-au putut exprima la timp.

Cu toate astea, și dacă creștem de la 50 la 60 sau la 70%, procentul în preuniversitar este totuși mic", a explicat Daniel David.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.