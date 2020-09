De ce sunt interzise protestele în România și când ar putea fi din nou permise. Explicația lui Klaus Iohannis (VIDEO)

Relaxarea măsurilor în contextul COVID-19 nu presupune și „undă verde" la proteste. Care este motivul și ce urmează să facă autoritățile în acest sens, a dezvăluit Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă.

Klaus Iohannis crede că în acest moment nu sunt permise protestele din cauza riscului de nerespectare a normelor de protecție anti-COVID.

„Este o problemă cu siguranță foarte interesantă. Eu aș fi de părere că dacă se respectă normele care sunt impuse și pentru altfel de adunări, în condiții de strictă legalitate, cred că se pot organiza și forme de protest.

Eu cred că autoritățile se tem mai degrabă de nerespectarea normelor. Am văzut că au fost manifestări unde normele au fost ignorate, care nu ne ajută nici pe noi, nici pe protestatari, nici pe ceilalți cetățeni. În măsura în care s-ar respecta toate normele, chestiunea s-ar putea discuta.

În măsura în care există un astfel de interes, cu siguranță autoritățile se vor ocupa de asta", a declarat Klaus Iohannis miercuri seara.

