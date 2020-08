Declarații tulburătoare. Soțul gravidei din Arad care a murit de COVID-19 vorbește despre ultimele momente din spital: „Mi-a zis că mă iubește și ne-am spus Noapte bună!”

Povestea tragică a femeii însărcinate, de 39 de ani, din Arad care a murit din cauza COVID-19 a întristat întreaga țară. Fusese inițial internată la Spitalul din Arad, după ce a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus, starea ei însă s-a înrăutățit și medicii au decisă să o transfere la Timișora. Din păcate femeia a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvată. Acum, soțul ei care știa că o trimisese sănătoasă la spital își plânge durerea, știind că nu și-a pierdut doar jumătatea, ci și șansa de a trăi minunea vieții.

Soțul femeii face acum declarații cutremurătoare. Bărbatul a povestit că a trimis-o sănătoasă la spital, iar la final a fost nevoit să audă una dintre cele mai crunte vești pe care le trăiește un om. În cursul zilei de joi, o femeie însărcinată din Arad a pierdut lupta împotriva noului coronavirus. Aceasta fusese transferată de la Spitalul din Arad la Timișoara, însă în ambulanță, în timpul transferului a suferit un stop cardio – respirator și a ajuns la UPU la Spitalul Județean din Timișoara, unde s-a încercat resuscitarea și intubarea ei, însă eforturile medicilor de acolo au fost în zadar.

Bărbatul gravidei decedate din Arad, răpus de durere

Se spune că nimic nu se poate compara cu durerea pe care o trăiește un părinte atunci când își pierde unul dintre copii. Bărbatului din Arad însă, soarta nu i-a furat doar primul născut și ci dragostea vieții lui. Femeia însărcinată în 28 de săptămâni a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus și internată la spitalul din Arad. Starea ei de sănătate s-a întăutățit însă la un moment dat, iar atunci medicii au decis transferarea la Timișoara. În pe drum, arădeanca a întrat în stop cardio-respirator.

Vasile Balea, soțul Emiliei Balea se află izolat la domiciliu, alături de fiica femeii dintr-o altă relație, în vârstă de 16 ani. Bărbatul nu își poate reveni din șocul primit în urmă cu doar două zile. Acesta a povestit pentru Libertatea experiența dramatică pe care a trăit-o știind că soția lui este internată în spital.

„Miercuri pe la prânz, mi-a zis că nu mai poate să vorbească la telefon, că doar pe mesaje. Am zis bine, pe mesaje. Mi-o zis că nu-i mai dă drumul acasă, dar că vine mâine. Ea tot voia să vină acasă (...) La ora 9 seara mi-a zis că mă iubește, i-am zis că și noi. Ne-am spus Noapte bună! (...) A doua zi am sunat întruna de la 8 la 11, nu mi-o răspuns nimeni. Și am simțit ceva, nu știu, aveam o stare. La 11 m-a sunat o doctoriță, nu mă întrebați numele, că nu îl mai știu. Nu mi-a zis că nu e bine. Să-mi zică: „Domnu Balea, nu e bine soția dumneavoastră!” Nimic. Am stat așteptând acasă, puteam să mor, să înviu, să mă ia dracu. Nimic”, povestește bărbatul pentru Libertatea.

În cursul serii de joi, arădeanul a fost anunțat că soția lui a decedat, iar vestea i-a tăiat pur si simplu răsuflarea. „La 6 seara, m-a sunat cineva de la spital să-mi zică că e decedată. Eu nu am crezut că au murit amândouă. Am crezut că nu au putut salva fetița și mi-am spus că asta e, nu ne-o ajutat Dumnezeu, dar nu am crezut că or murit amândouă. Eu nu mai am cuvinte, am trimis-o sănătoasă pe poarta aia, mă tot uit la poartă. Trebuia să mă sune cineva…”, explică soțul gravidei din Arad.

Soțul gravidei decedate se gândește la ce se va întâmpla cu primul ei copil

Emilia Belea avea o față dintr-o relație anterioară, în vârstă acum de 16 ani. Soțul femii, disperat de durere își pune problema ce se va alege de copilă și ce se va întâmpla cu viitorul ei, mai ales când are sufletul plin de durere.

„Copilul ăsta al ei, cel mare, are 16 ani, nu mai are pe nimeni. Mă are pe mine acum, că e al meu. Eu am 30 de ani, eram de trei ani împreună, de doi ani cu acte. Dar eu ca eu, că sunt om mai matur, dar ce simte pruncul ăsta de 16 ani, cine se pune în pielea lui? 16 ani!”, explică el pentru Libertatea.ro.