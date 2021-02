Dialog terifiant între doi părinți și o angajată a Serviciului de Ambulanță Cluj, care a refuzat să trimită o salvare: Nu mă înveţi tu pe mine la ce sunt obligată să trimit! Tu să îţi vezi de copil (VIDEO)

Doi părinți din județul Cluj au trecut prin momente mai puțin plăcute când au sunat la Serviciul de Ambulanță. Fetița lor se confrunta cu o serie de probleme de saănătate așa că au decis să solicite ajutorul salvării. La capătul celălalt al firului au avut însă parte de o discuție halucinantă, fiind umiliți de dispecerul de la ambulanță.

Oamenii sunaseră la 112 ca să anunțe că bebelușul lor sângera. Dialogul purtat a fost însă șocant. În loc să fie ajutați, părinții s-au ales cu o serie de reproșuri și li s-a spus inclusiv că nu știu cum să aibă grijă de copil:

„Tatăl fetiţei: Sărut mâna, fetiţa urinează şi când urinează are sânge!

Operator ambulanță: Medicul de familie, domnu'!

Tatăl fetiţei: La ora asta nu am medic de familie.

Operator ambulanță: No şi acuma ce să vă fac pentru asta, nu vă supăraţi? E opărită?

Mama fetiţei: Am observat când urinează e sânge, am schimbat-o de pampers şi plânge.

Tatăl fetiţei: Doamna scumpă, să o duc la urgeţă...Am căutat jumătate de oră maşină să o duc la urgenţă. Nu e urgenţa? Dacă fata îmi păţeşte ceva, răspundeţi.

Operator ambulanță: Eu nu răspund deloc. E copilul dumitale, nu trebuia să laşi să se ajungă până aici. Nu răspund eu deloc. Înseamnă că nu te-ai uitat la ea, foarte simplu. Eu nu răspund de ea, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale că sunt ai voştri copiii, nu sunt ai mei copiii. Eu pe ai mei mi i-am crescut. Eu sunt obligată pe urgenţă. Nu mă înveţi tu pe mine la ce sunt obligată să trimit! Tu să îţi vezi de copil mai bine. Răspunzi, că e al tău Bine! La revdere”, a fost discuția făcută publică dintre cei doi.

Întreaga discuţie a avut loc anul trecut, în luna noiembrie, potrivit mass media. Tatăl fetiţei a ţinut să facă rost de înregistrare şi a trimis o solicitare în acest sens Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Acum a ajuns în posesia ei.

Bărbatul susţine că angajata Ambulanţei i-a transmis constant că nu era vorba despre o rugenţă. Părinţii bebeluşului spun că o maşină a Salvării a fost trimisă abia după ce au sunat a treia oră la 112. Oficialii Serviciul de Ambulanţă Cluj au decshis o anchetă în acest caz halucinant.

