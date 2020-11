Directorul Filarmonicii din Timișoara, mărturii cutremurătoare din ATI: „E greu, pentru că sunt urlete, foarte mulți au dureri foarte mari”

Managerul Filarmonicii din Timișoara, Ioan Gârboni, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în urmă cu câteva săptămâni, iar după ce a fost internat a ajuns și în ATI. Acum s-a vindecat și a fost externat, recuperarea știe că va necesita timp și nu va fi ușoară. Ceea ce l-a marcat însă pe director au fost evenimentele din secția de terapie intensivă.

Directorul Filmarmonicii din Timișoara s-a confruntat cu nemilioasa boală în luna octombrie, iar în ziua de 13 era plimbat cu targa în Spitalul Victor Babeș, pentru mai multe investigații, așa cum povestește pentru Digi24.

„La ATI am găsit niște eroi”

La ATI, managerul Filarmonicii din Timișoara a povestit că a întâlnit adevărați eroi. A petrecut în spital 10 zile, 5 dintre ele fiind în secția de terapie intensivă. Acolo a avut parte de experiențe marcante pentru întreaga viață.

„În spital am stat 10 zile, din care 5 zile la ATI. La ATI am găsit niște oameni, niște eroi de-a dreptul, vă spun, oameni care umblă în combinezoane câte 12 ore, cu pampers pe ei, sunt absolut formidabili”, a explicat Ioan Gârboi, pentru sursa citată mai sus.

Bărbatul a fost conștient în fiecare moment, cât timp s-a aflat la ATI, iar astfel a asistat la momente cu adevărat dramatice.

„Cred că povestea cu ATI-ul este mai mult o experiență personală, fiindcă ești foarte aproape de norișori și de Doamne-Doamne. În salonul în care am stat eu mai era o doamnă în vârstă într-o stare foarte gravă. Am înțeles că doamna respectivă nici n-a supraviețuit după ce am plecat eu de acolo, a fost intubată și după câteva zile nu a mai rezistat. E greu, pentru că sunt urlete, foarte mulți au dureri foarte mari”, a declarat el.

COVID-19 a lăsat urme în organism

Directorul Filarmonicii „Banatul” a slăbit 10 kilograme și se simte în continuare obosit. „După o lună de spitalizare și de stat acasă și de recuperare, vă spun că sunt foarte obosit, sunt vlăguit, am înțeles de la multă lume că este nevoie de două luni ca să te recuperezi. Urci scările și gâfâi, nu e numai o problemă de vârstă”, a precizat Gârboi.

Mesaj emoționant pentru cei din linia întâi

Directorul Filarmonicii din Timișoara a ținut să transmită și un mesaj pentru medicii și asistentele din linia întâi.

„Personalul care lucrează în spitale, deși este insuficient, eu am fost impresionat de dăruirea lor și de modul foarte profesionist în care se ocupă de fiecare pacient. Nu știu de ce acum sunt atacuri asupra lor, mi se par nedrepte, să știți că totuși de 7 luni stau îmbrăcați în combinezoane și le e foarte greu, foarte greu”, a declarat managerul din Timișoara pentru Digi 24.