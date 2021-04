B1 TV va difuza în Vinerea Mare un documentar de excepție, ULTIMELE ZILE ALE LUI ISUS, un film care analizează dintr-o perspectivă istorică și politică evenimentele care s-au petrecut de la intrarea lui Isus în Ierusalim și până la răstignire.

Documentarul prezintă cum jocurile politice de la Roma și lupta pentru putere au influențat întâmplările de la acel moment.

Cercetători, istorici și antropologi de la cele mai renumite universități din lume realizează această analiză politico-istorică a ultimelor zile ale lui Isus.

Documentarul ULTIMELE ZILE ALE LUI ISUS va fi difuzat vineri seara, de la ora 22:00.

