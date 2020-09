Două fete de 11 ani lovesc o fetiță de 8 ani. Imagini cu puternic impact emoțional (VIDEO)

Noi imagini cu două minore care agresează o fată au devenit virale pe rețelele de socializare. Este vorba de două copile în vârstă de 11 ani care lovesc o fată de 8 ani. Poliția s-a autosesizat în acest caz.

Incidentul care a revoltat mulți oameni s-a petrecut, în 12 septembrie, la Motru. Din imagini se observă că fetele o loveau pe fată chiar în scara blocului.

Polițiștii din Motru s-au autosesizat după ce imaginile au fost făcute publice. Ei fac acum cercetări pentru lovire sau alte violențe.

,,Se întâmpla la Motru ! Unde dam de aceeași părinți iresponsabili și de aceeași copii bătuți in cap ! Da , sa va înoate părinții cu tot cu voi câțiva ani la apa mare sa se sature de așa copii fără viitor pe care ii cresc din greu. Sper sa primiți ce meritați!'', a spus pe Facebook femeia care a postat clipul revoltător.

IPJ Gorj a găsit agresoarele:

„Având un vedere imaginile de mai sus, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, a transmis IPJ Gorj, informează paginaolteniei.ro.

Cazul de la Târgu Jiu a revoltat mulți oameni

Reamintim cazul unei adolescente de 13 ani, din Târgu Jiu, care a fost bătută și umilită de patru tinere, în timp ce era filmată de către un tânăr.

După incident, oamenii legii s-au autosesizat și au reușit să le identifice pe agresoare.