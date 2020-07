Dragostea nemărginită a unei fetițe de 12 ani, bolnavă de COVID-19. Micuța din Oradea s-a internat în spital pentru a-și proteja mama operată de cancer

Ariana, o fetiță de 12 ani din Oradea a dat dovadă de precauți și mai ales dragoste față de părinți. În momentele în care poate tot mai mulți dintre adulți sfidează măsurile de siguranță și distanțare socială, o elevă din Oradea a decis să se interneze singură în spital, bolnavă de COVID-19. Micuța a făcut acest gest pentru a-și protaja mama, care se confruntase deja cu alte probleme de sănătate.

Eleva din oraș a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus, după ce s-a întâlnit cu o prietenă, la rândul ei infectată fără să știe. Odată ce a primit rezultatul testului, fetița a decis să se separe de mama ei care primise un răspuns negativ și să se interneze singură în Secția de Boli Infecțioase, acolo unde cei mai mulți dintre copii merg însoțiți de câte un adult. Povestea impresionantă a tinerei fetițe a fost prezentată de Ebihoreanul.ro:

Fetița de 12 ani cu COVID-19 a ales să se interneze singură în spital

Potrivit sursei citate anterior, mama micuței s-a confruntat cu o afecțiune oncologică și a fost operată, iar în prezent urmează cu tratament cu chimioterapie la Oradea. Fetița ei, deși are 12 ani, pare mai matură și mai grijulie ca mulți alți adulți din zilele noastre.

Micuța adolescentă știe că trebuie să fie grijulie cu mama ei, pe care tratamentul a slăbit-o suficient. Fetița știe că iubita ei mamă trebuie să fie protejată, iar rezultatul pozitiv la noul coronavirus le-a dat mult de gândit.

Familia a făcut „noaptea albă” imediat după aflarea rezultatului. Medicul de la DSP le-a transmis că micuța putea rămâne la domiciuliu, având în vedere că era asimptomatică sau putea fi internată la Secția de Infecțioase. Mama a povestit pentru publicația citată anterior că micuța de 12 ani a fost cea care a dorit să meargă la spital, din dorința de a o proteja pe cea care i-a dat viață.

„Ne-a sunat doamna dr. Mariana Ferician, de la DSP. Ne-a spus că, fiind asimptomatică, fetiţa poate rămâne în izolare la domiciliu, la fel şi eu, dar că poate fi şi internată la Infecţioase, iar alegerea este a mea. M-am panicat, n-am mai putut dormi toată noaptea. Ariana s-a îngrijorat şi ea, având în vedere problemele mele de sănătate... (...) Încă de la aflarea rezultatului, Ariana a hotărât că se internează, mi-a zis că vrea s-o las la spital. Nu avea niciun semn de boală, dar ştie de pe net şi de la televizor că şi persoanele asimptomatice pot transmite virusul”, a explicat mama fetiței pentru sursa citată anterior.

Mama și fiica greu încercate de viață nu au fost niciodată despărțite

Mama este singurul părinte al micuței din Oradea. Tatăl ei a decedat într-un accident de mașină, la vremea la care femeia era însărcinată în trei luni. Mai mult decât atât, de parcă viața nu fusese și așa suficient de nedreaptă cu micuța, la vârsta de 3 ani a fost suspectă de leucemie. La acel moment, ea și mama au fost internate atât în spitalul din Oradea, cât și în cel din Cluj, însă până la final s-a dovedit a avea doar intolerență la lactoză.

„În 12 ani nu ne-am despărţit niciodată. Ariana s-a născut fără tată, soţul meu a murit într-un accident rutier când eram însărcinată în luna a treia. La 3 ani a fost suspectată de leucemie, am stat internată cu ea, şi aici, şi în Cluj, unde din fericire s-a concluzionat că avea doar intoleranţă la lactoză. De când s-a născut, vreme de 12 ani, i-am dat toată dragostea, la fel şi ea mie”, explică mama tinerei.

După și cel de-al doilea rezultat al ieșit pozitiv, fetița a decis să se interneze la spital. Micuța și-a făcut singură bagajul și a plecat tot singură cu o salvare. „S-a trezit pe la ora 10, mai târziu decât de obicei, şi când m-a văzut plânsă şi-a dat seama că şi al doilea rezultat a ieşit rău. Mi-a spus hotărâtă că vrea să o sun pe doamna doctor, că vrea să se interneze. I-am răspuns că eu nu vreau, dar pur şi simplu s-a dus în cameră, şi-a făcut singură bagajul şi apoi mi-a cerut să sun la Salvare, s-o ducă la spital (...) Am ieşit în curte plângând. Până să vină ambulanţa au trecut 10 minute, când a ajuns eram epuizată. A ieşit şi o vecină să ne îmbărbăteze, iar echipajul ne-a promis că vor avea grijă maximă de Ariana. Am vrut s-o însoţesc până la Infecţioase, dar nu s-a putut (...) Imediat ce a ajuns la spital m-a sunat să-mi spună că doar pe dinafară nu arată bine clădirea, dar înăuntru e foarte curat, iar salonul, în care la început era singură (n.r. - acum are două colege), are paturi moderne, televizor, frigider... Mi-a trimis şi poze cu încăperea, ca să stau liniştită în privinţa asta (...) Toţi ţinem legătura cu ea, iar naşii o vizitează în fiecare seară. Se duc în curte la Infecţioase şi de acolo o văd la geam, îi fac poze şi mi le trimit şi mie”, mărturisește mama Arianei pentru EBihoreanul.ro.

Ariana visează să devină medic pediatru

Micuța de 12 ani din Oradea, care a ales să se interneze singură în spital, pentru a-și proteja mama bolnavă de cancer are un vis pentru viitorul ei. Fata își dorește să devină medic pediatru.

„La sfârşitul clasei a V-a, au fost rugaţi toţi copiii din clasă să scrie într-un carneţel, pe care îl vor redeschide la sfârşitul clasei a VIII-a, ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Ariana a scris că vrea să fie medic pediatru, ca să ajute copiii, la fel cum a fost ajutată şi ea când a fost bolnavă, la 3 ani”, povestește mama tinerei.